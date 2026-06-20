Dua Lipa mostró fotos inéditas de su casamiento con Callum Turner en Sicilia

Después de semanas de especulaciones, la cantante Dua Lipa publicó las primeras imágenes oficiales de su casamiento con el actor Callum Turner . A través de sus redes sociales, la artista compartió una serie de fotos inéditas de la unión por civil en Londres y de la celebración, que tuvo lugar en Sicilia, Italia. Además, reveló finalmente el espectacular vestido de alta costura que eligió para el evento.

Las postales elegidas por la diva mostraron momentos íntimos de la pareja en un entorno mediterráneo, rodeados de familiares, amigos y diversas figuras destacadas del ámbito de la música y el diseño. Con esta confirmación, la intérprete de éxitos globales como Don´t start now o Trainning season dio cierre a los rumores que rodearon su boda desde finales de mayo. Para mostrar las fotos a sus millones de fans colocó en su Instagram: “Mr & Mrs” .

La historia de esta boda tuvo dos capítulos fundamentales. El primero ocurrió el 31 de mayo en Londres, donde la pareja oficializó su vínculo ante la ley en una ceremonia civil reservada para un círculo reducido de personas. Para aquel evento, la cantante apostó por un conjunto de alta costura de la firma Schiaparelli. El diseño incluyó una falda elegante y un sombrero blanco de ala ancha, una elección estilística que remitió de forma directa a los looks nupciales más icónicos de Bianca Jagger.

Ese primer paso marcó el inicio de una celebración que acaparó la atención de los medios especializados durante todo el mes de junio. Al publicar esas imágenes, la diva sólo colocó en la publicación la fecha: “31.05.2026”.

Los festejos principales se trasladaron luego a Italia, donde el fin de semana del 6 y 7 de junio los recién casados organizaron una exclusiva reunión de tres días. El sitio elegido fue una villa histórica ubicada en las afueras de Palermo, donde la pareja recibió a sus invitados internacionales. Durante esta estancia, la cantante lució un diseño exclusivo de Chanel, confeccionado de forma especial para la ocasión.

El vestido se destacó por una larga cola adornada con plumas, bordados artesanales de alta precisión y un velo romántico que completó un look que la prensa especializada calificó como digno de un cuento de hadas. Según trascendió, la pieza requirió un minucioso trabajo de manufactura y se convirtió de inmediato en uno de los atuendos más comentados del año 2026 en el universo fashion.

Las imágenes publicadas por la protagonista en su perfil personal terminaron con el hermetismo que mantuvo sobre su elección de moda. Durante el tiempo previo al evento, tanto los seguidores como los expertos analizaron diversas posibilidades sobre quién vestiría a la estrella. La elección final confirmó una apuesta por un estilo sofisticado, romántico y con un sello contemporáneo.

En las escenas, la pareja celebró el nuevo capítulo de su vida entre brindis, abrazos y paisajes costeros . La unión de Dua Lipa y Callum Turner no solo resultó un evento destacado del espectáculo, sino que también estableció una nueva tendencia en la industria de la moda nupcial.

La difusión de este contenido permitió a los fanáticos conocer los detalles de un festejo que se planificó con sumo cuidado y que reflejó la personalidad de los novios. Con estas fotos, la cantante cerró el ciclo de expectativa y compartió la felicidad de su boda con sus seguidores alrededor del mundo.

Fuente: La Nación