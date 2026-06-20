Brian Brobbey sorprendió en el Mundial: ¿Apareció al fin el N° 9 “clásico” que tanto buscó Países Bajos?

Brian Brobbey “El Animal” del gol, que está en la mira del Bayern Munich, convirtió un doblete en el partido que Paises Bajos le ganó por 5 a 1 a Suecia este sábado. Los dos goles fueron en el primer tiempo y se fue reemplazado a los 25 minutos de la segunda etapa por Memphis Depay. El encuentro se jugó en el NRG Stadium, de Houston en el marco de la segunda fecha del Grupo F. La victoria deja al conjunto naranja primero con 4 puntos, en una zona que también comparte con Japón y Túnez.

Brobbey tuvo una mala temporada en 2024/25 en el Ajax, por lo que la convocatoria para la Copa del Mundo parecía algo muy lejano para el centrodelantero. Sin embargo, su traspaso por 22,8 millones de dólares al Sunderland cambió todo, ya que ahí demostró la potencia de su físico, sus movimientos y su capacidad para dominar a los defensores de la Premier League.

En el primer partido Países Bajos empató 2 a 2 frente a Japón. La delantera que formó Ronald Koeman estaba compuesta por Gakpo por la izquierda, Summerville por la derecha (que anotó un gol) y en el centro Donyell Malen, jugador de la Roma. Como alternativas se encontraban Memphis Depay, Noa Lang, y el famoso Wout Weghorst. Pero el entrenador se inclinó por probar con Brian Brobbey de centrodelantero y lo hizo ingresar a cinco minutos del final por Cody Gakpo. No tuvo mucho margen para destacarse ante el equipo de Hajime Moriyasu, que lo igualó a los 89′, pero al menos fue un indicio de lo que buscaba el técnico como alternativa al 9 titular.

Pudo ser poco tiempo, y seguro algo tuvo que ver en los entrenamientos. Lo cierto es que le bastó para que Koeman moviera a Malen a la banda derecha y lo lance como titular ante Suecia. Así fue como a los 5 minutos del primer tiempo llegó el primer gol, tras un centro desde la izquierda de Gakpo como el manual indica, entre los defensores y el arquero, que solo tuvo que empujar Brobbey desde el área chica. Un gol de 9 , de arremetida y llegando donde el centrodelantero debe estar: de cara a la definición.

¡GOLAZO! Países Bajos armó un gran ataque, rompió las líneas suecas y Brian Brobbey puso rápidamente el 1-0 parcial. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/nI9jQawDjl

“Esto es exactamente lo que quiero ver en un delantero. Tiene unas cualidades enormes”, lo elogió Koeman en la conferencia de prensa a Brobbey y agregó: “En la acción del primer tanto hay todo lo que quiero ver: fuerza, velocidad y definición”. Y agregó: “Necesitábamos una victoria así. Cuando ​empiezas un torneo, quieres empezar bien. Te da tranquilidad. También teníamos un poco más de presión ⁠para ganar. De lo contrario, todo se decidiría en el último partido de la fase de grupos, y eso es algo ‌que no quieres. Ha sido una buena victoria, pero han pasado suficientes cosas como para decir: ‘algo tiene que mejorar’. De lo contrario, habríamos jugado un partido perfecto. Este se ha quedado muy cerca de eso”.

El segundo fue exactamente igual, pero desde el lado derecho y esta vez el centro lo disparó Dumfries para habilitar a Brobbey que se estiró por el césped para marcar el doblete (y sumar tres goles en catorce partidos internacionales). Sin quererlo, hizo un gol histórico: el número 100 de Países Bajos en los mundiales . Con ello, la selección neerlandesa se conviertió en el octavo país en alcanzar ese hito.

¡DOBLETE DE BROBBEY! El tanque neerlandés apareció otra vez por el centro y la desvió justito para volver a marcarle a Suecia. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/1289e81cxf

Según el diario AD de Países Bajos, Koeman se mostró satisfecho con Brian Brobbey, a quien le dio confianza y le recompensó con dos goles. “Fue un gran comienzo de partido, eso da confianza” , expresó el entrenador.

También se sumó, por debajo del podio, a una lista selecta de jugadores con el doblete más rápido en la historia de la Copa del Mundo :

Quizás suena conocido. Fue también Brobbey el que estuvo involucrado en el famoso incidente en la segunda mitad del partido entre Sunderland y Tottenham, por la Premier League. Empujó a Cristian “Cuti” Romero contra su propio arquero, Antonin Kinsky, y le causó la lesión al central argentino, que salió del campo con lágrimas. Esto sucedió en abril de este año y lo dejó a Romero afuera del final de la temporada en la que su equipo se salvó del descenso y generó un susto en la previa del Mundial para la selección argentina que dirige Lionel Scaloni.

A pesar de que lleva años en el fútbol, porque llegó a la élite sin ser mayor de edad, Brian Brobbey continúa siendo joven. Fue considerado como la gran perla de la cantera del Ajax, comparado en su día con Romelu Lukaku por su físico privilegiado y las condiciones para llegar al más alto nivel.

Pero la semejanza que mejor le cabe es la de un compatriota suyo, Jimmy Floyd Hasselbaink , histórico centrodelantero y goleador de similar morfología que pasó por clubes como Leeds United, Atlético de Madrid, Chelsea F.C, entre otros, y que actualmente es técnico asistente de Gareth Southgate en la selección de Inglaterra (de la que también tiene nacionalidad). Su tarea como entrenador asistente pasa por el trabajo táctico y de ataque.

Después de Hasselbaink, que disputó el Mundial de Francia 1998 en el que llegaron a semifinales, Países Bajos no tuvo un delantero de esas características. Entre otros pasaron jugadores como Van Persie, De Jong, Depay, Weghorst, y Gakpo . No de menos nivel, sino con otros atributos. Hasta que apareció Brobbey. Un centrodelantero que es fuerte, tiene potencia, es intenso con y sin la pelota, y que con un metro ochenta y el centro de gravedad bajo se mueve diferente a los demás. Hace tiempo que piensan en reivindicar la figura del nueve clásico para lograr la obsesión de ser campeones del mundo, luego de quedarse tantas veces en la puerta. En él parece ser que lo encontraron .

No siempre tomó las decisiones más acertadas en su carrera. En sus inicios dejó su querido Ajax, tentado por el RB Leipzig, pero regresó poco después. “Fue una dura lección para mí”, dijo en su momento. “Si me hubiera quedado en el Ajax, habría sido mucho mejor para mi desarrollo”, expresó Brobbey.

Si uno lucha, el fútbol siempre da revancha. Tiene 24 años y aunque su carrera hasta la fecha no fue todo lo bien que podía esperar, está a tiempo de explotar y alcanzar las expectativas que muchos tenían de él. Este partido puede que haya sido el comienzo. Desde que Brian Brobbey regresó al Ajax lo hizo convencido de que el conjunto de Amsterdam era el lugar correcto para lanzarse hacia el triunfo. De allí pasó al Sunderland en 2025, y el conjunto inglés puede ser la plataforma para escalar a un grande de Europa.

“Siempre trabajo muy duro y hoy pude demostrar lo que puedo aportar al equipo”, dijo el delantero del Sunderland tras el partido, en declaraciones reproducidas por la agencia AFP. Y agregó: “El entrenador siempre creyó en mi y estoy muy contento por poder devolverle esta confianza”. Ahora vendrá la etapa más compleja, la de confirmar que lo mostrado ante Suecia no se trató de un golpe de suerte.

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Fuente: La Nación