Máximo Kirchner contra Kicillof en el banderazo por Cristina Kirchner: “Hablan de unidad y no son capaces de ir a verla”

Un nutrido grupo de militantes llevó adelante este sábado un “banderazo” en el Parque Lezama para reclamar la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner , quien cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

Con motivo del Día de la Bandera, y bajo el slogan “Por Argentina. Por Cristina. Banderazo en Parque Lezama”, los militantes reunidos escucharon las palabras del diputado Máximo Kirchner , quien fue el único orador sobre el escenario.

En su discurso, el legislador convocó a la “unidad” peronista pero sin repetir errores del pasado.

“Es uno de los puntos centrales respecto de cómo construir la unidad en Argentina; no sea que lleguemos otra vez al gobierno y alguien se coma los mocos y otra vez vayamos todo para atrás y terminemos con un presidente aún peor que el actual”, advirtió, sin dar nombres.

Pero la referencia directa al gobernador bonaerense, Axel Kicillof , había estado minutos antes, cuando el referente de La Cámpora habló de quienes piden “unidad” y “no son capaces de ir visitar” a la exmandataria.

“Los que todos los días hablan de la unidad ni siquiera son capaces de ir a verla a San José 1111 para ver cómo está y si necesita algo, esa es la verdad” , reprochó.

Es conocido que Kicillof nunca se acercó al departamento donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria desde hace un año.

“Si nuestra gente no es prioridad, ¿para qué la vamos de dirigentes? Y si tenemos miedo de representar los intereses de la gente, demos un paso al costado y dejemos a los que realmente tienen coraje de plantarse para defender a quienes necesitan”, alertó Máximo Kirchner.

El mensaje de Máximo Kirchner fue dirigido a la interna peronista, donde La Cámpora y el kirchnerismo están enfrentados a Kicillof por el liderazgo de la oposición.

Y en lo que sonó como otra referencia al mandatario bonaerense, el legislador expresó: “Queremos tener una candidata y no candidatos por default” .

Antes, y en lo que fue una alusión al expresidente Alberto Fernández , el referente de La Cámpora había señalado que “costó mucho recuperar el gobierno en 2019, pero para muchos vino de arriba. Decidían como estadistas y no habían juntado un voto” , añadió.

Como parte de su llamado a la unidad, Kirchner expresó: “Ese pueblo que se moviliza en defensa de sus intereses tiene que dar un salto de calidad. No solo movilizarse por los intereses propios, sino movilizarse por el interés del conjunto; tenemos que dar una gran demostración de solidaridad entre los sectores agredidos por estas políticas económicas” .

“No va a haber posibilidad de construir un cambio en la historia si de nuestras verdades relativas no construimos una síntesis superadora” , advirtió.

Desde La Cámpora destacaron la magnitud del acto. “El dato más contundente fue la cantidad de gente. También que hubo muchos dirigentes. Fue un discurso fuerte y el kirchnerismo mostró músculo” , se entusiasmaron en diálogo con LA NACION .

Si bien esta vez no hubo audio de la exmandataria, el referente de La Cámpora llevó un mensaje de su madre: “No quiero concluir sin traerles aparte el saludo de la compañera Cristina. Miren, ustedes no saben, ni imaginan, la alegría que le da cuando ustedes la van a ver. No saben ni imaginan cómo disfruta cada bocinazo que llega desde la calle , una mañana, una tarde o una noche”.

Y recordó el vínculo que lo una a su madre: “No era la típica que te preparaba la torta de cumpleaños, no era la típica que te esperaba afuera de la escuela, pero a mis 50 años sí les puedo decir algo, fue una mujer que me abrió la cabeza y me llenó de dignidad aún cuando tocó despedir a Néstor ( Kirchner ) , y se hizo cargo de todo sin beneficio de inventario, y se puso al frente de su pueblo para sacarlo adelante”.

“Esa mujer es la que muchos queremos votar. Esa mujer es la que muchos queremos tener de vuelta en la Casa Rosada”, expresó, en clave electoral.

Al respecto, consideró también que “está muy claro quién debe ser la conductora de este proceso” .

Los organizadores calcularon la asistencia de “15 mil” personas en el acto.

Entre los intendentes estuvieron Federico Otermin (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Alejandro Granados (Ezeiza), Federico Achaval (Pilar), Gustavo Ménendez (Merlo) Damián Selci (Hurlingham), Juan Ustarroz (Mercedes), J ulián Álvarez (Lanús), Marisa Fassi (Cañuelas) y L eonardo Boto (Luján), además de la diputada provincial Mayra Mendoza .

También el senador Jorge Capitanich y el diputado Juan Grabois , además de Guillermo Moreno .

Además reaparecieron el exvicepresidente Amado Boudou , quien cumplió condena por el caso Ciccone, y el exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini .

Más allá de los reproches de Máximo Kirchner, en el Parque Lezama hubo representantes del sector de Kicillof como Gariel Katopodis , ministro de Obras Públicas bonaerense, quien señaló que “la causa de Cristina no puede tener ningún matiz, es claro: es en defensa de su libertad, su inocencia y de entender que fue condenada por las cosas que hizo bien”.

“Queremos una Argentina donde la gente vuelva a tomar las decisiones y no que sean cuatro sectores amigos de ( Javier ) Milei ”, expresó Katopodis desde la plaza.

Acorde a la despedida popular por la muerte del Indio Solari y a la liturgia kirchnerista, el acto cerró con Mi Perro Dinamita, Todo Preso es Político y Vamos las Bandas , entre otros temas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, mientras las columnas de militantes se movilizaron hasta San José 1111, donde la exmandataria cumple su condena de 6 años de prisión.

Fuente: La Nación