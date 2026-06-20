Top 14 de URBA: Newman quedó como único puntero al vencer a CASI y por una sorpresiva caída de Hindú

Este sábado de rugby en el Top 14 de la URBA dejó cambios en la cima. Newman quedó como único líder gracias a la victoria por 37-28 sobre CASI en uno de los encuentros más destacados de la 12ª fecha y a la sorpresiva caída de Hindú , que perdió como local por 23-20 frente a Regatas Bella Vista . SIC , por su parte, superó como local a CUBA por 40-25 y asaltó el tercer puesto del campeonato, en desmedro del otro club de San Isidro.

También Alumni festejó, con un amplio 52-26 a Los Tilos , y continúa al acecho del lote de arriba. Además, Belgrano venció a Buenos Aires Cricket & Rugby por 36-20 , La Plata consiguió un triunfo con bonus frente a Los Matreros por 44-23 y Atlético del Rosario derrotó como visitante por 27-22 a Champagnat , que no sale del fondo de la tabla.

Newman hizo su parte en Benavídez y aprovechó la caída de Hindú para treparse a la cima del Top 14. El campeón defensor superó a CASI y quedó como único líder del campeonato cuando resta una fecha para el cierre de la primera rueda. El conjunto bordó construyó la diferencia en el primer tiempo, que terminó 20-7, con una defensa sólida y disciplinada, y luego administró la ventaja pese a la reacción del conjunto de San Isidro en el tramo final. Franco Longinotti apoyó dos tries, mientras que Rodrigo Díaz de Vivar y Pablo Cardinal completaron las conquistas. Gonzalo Gutiérrez Taboada aportó 17 puntos con el pie y CASI, que descontó sobre el cierre, sufrió su tercera derrota consecutiva.

Otro de los candidatos que volvió a responder fue SIC, que derrotó a CUBA y se consolidó en el tercer puesto. Aunque el conjunto de Villa de Mayo dominó los primeros minutos y llegó a ponerse 11-0 con un try de Pedro Castro Nevares y el pie de Rafael Benedit , el equipo de Boulogne reaccionó de inmediato y pasó de no haber sumado puntos a encadenar 26 consecutivos para adueñarse del encuentro. Con 25 tantos de Agustín Sascaro y un juego que ganó fluidez con el correr de los minutos, SIC terminó resolviendo el partido con autoridad, aun sin conseguir el punto bonus ofensivo. CUBA mostró voluntad y se mantuvo en partido durante buena parte de la tarde, impulsado por Benito Ortiz de Rozas , pero perdió intensidad con el paso de los minutos y no logró sostener el ritmo frente a un rival que impuso su jerarquía en el tramo decisivo.

Regatas Bella Vista dio el gran golpe de la jornada al vencer al entonces puntero Hindú en Don Torcuato y provocó el cambio de liderazgo en el campeonato. El conjunto visitante cortó una larga racha sin triunfos en esa cancha y construyó una victoria de enorme valor con la eficacia de José De La Torre y un try de Felipe Rugolo en el tramo final, cuando el local buscaba completar la remontada.

Alumni también confirmó su buen momento con una amplia victoria por 52-26 sobre Los Tilos en Tortuguitas. Después de un primer tiempo parejo, el conjunto rojiblanco marcó diferencias en el complemento con una ofensiva contundente y sumó un nuevo triunfo para mantenerse cerca de los primeros puestos de la tabla.

Belgrano se recuperó tras un comienzo adverso y derrotó por 36-20 a Buenos Aires C&RC. El conjunto de Virrey del Pino llegó al descanso en desventaja, pero elevó su rendimiento en la segunda mitad, dio vuelta el resultado y terminó resolviendo el encuentro con autoridad para continuar su escalada en el certamen.

En la parte baja de la tabla, La Plata consiguió un valioso triunfo con bonus al imponerse por 44-23 a Los Matreros. El equipo platense marcó diferencias desde la primera etapa y sostuvo el dominio durante el complemento para sumar cinco puntos que le permitieron tomar aire en la lucha por la permanencia.

Atlético del Rosario también obtuvo una victoria importante al superar como visitante a Champagnat por 27-22, en un duelo directo por escapar del fondo de las posiciones. Plaza golpeó en los momentos decisivos y resistió la reacción del conjunto de Pilar para llevarse un éxito que puede resultar determinante de cara a la segunda mitad del campeonato.

Informes de Juan de Dios Vera Ocampo y Nicolás Casanova

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Fuente: La Nación