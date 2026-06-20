“Corrimos por nuestras vidas”: el relato de los argentinos que estaban de vacaciones en el hotel de lujo que se incendió en República Dominicana

Un espectacular incendio destrozó este viernes gran parte del hotel Vivas Dominicus, un resort de lujo ubicado en las playas de Bayahíbe en República Dominicana, cuando un pequeño accidente de mantenimiento derivó en unas llamas descontroladas que se expandieron en minutos por los techos de paja y las estructuras al costado del mar.

Una turista italiana, Francesca Valentino, de 46 años, murió mientras recibía atención médica en un hospital por la intoxicación propia de la inhalación de humo. Cientos de turistas debieron ser evacuados.

En ese paraíso se encontraban vacacionando familias argentinas, que contaron el dramático momento que vivieron entre las llamas, las palmeras y la incertidumbre.

"Literal, corrimos por nuestras vidas", relató Valentina, una cordobesa oriunda de General Baldissera, que habló con el canal El Doce TV .

“Estábamos en una terraza y vimos cómo empezó todo el fuego. Fue en la parte de la recepción donde se hace el check in. Estaban colocando unas membranas en el techo. Dicen que estaban soldando. Saltó una chispa y vimos que se empezó a prender fuego”, reconstruyó.

"Prendió ahí nomás, el fuego arrasó todo porque acá los techos son todos de paja y con el viento fue peor", agregó. La joven y su familia salieron corriendo a las habitaciones para rescatar los documentos. "Alcanzamos a sacar los pasaportes y nuestras valijas. Hay personas que perdieron todas sus cosas y sus documentos", señaló.

Otra turista cordobesa también le relató su drama a El Doce . “El fuego comenzó en la recepción. Nosotros estábamos en el mar y empezamos a ver el humo. La gente empezó a los gritos a irse y a decir que nos fuéramos porque decían que todo podía explotar”, dijo a la prensa.

En su caso, no llegó a rescatar sus documentos. "Se quemó casi todo. Casi todos los argentinos teníamos los pasaportes en las habitaciones y nos preocupa el tema de no saber cómo volver”, afirmó.

Ignacio, también cordobés, se encontraba en el buffet cuando comenzó a prenderse fuego todo. Minutos después, ese buffet ya no existía .

"Yo estaba desayunando y cuando salgo veo que toda la gente está mirando para un lado. Al principio no entendíamos nada y después vimos el humo. Veinte minutos después el buffet no existía, había quedado todo quemado. La verdad al principio fue una cosa dantesca", dijo.

Daniela Muñoz, una santafecina que vive en Moisés Ville, le contó al sitio Radio Eme sobre su situación. "Recién habíamos llegado a la isla y nos comunicaron que había un pequeño inconveniente con un incendio" , dijo. Finalmente, no era tan pequeño.

Según contó, los bomberos comenzaron a sacar el agua del mar para apagar las llamas. "Habrán sido aproximadamente 10 cuadras de cabañas que se quemaron. Se incendiaron dos de los buffets más grandes, una pileta, la barra, todo el hall de recepción, todos los negocios, y agarró varias habitaciones", dijo.

Según contó, había un clima de desorganización y angustia colectiva. "Anoche estábamos todos, miles de personas en un hall tratando de saber si podíamos volver a las habitaciones. Después nos dieron luz y agua", reseñó.

Sin embargo, en el área del resort que no se quemó la vida siguió con normalidad. "El complejo está funcionando a pleno. Solo la parte incendiada no. Ya llegada la tarde, había fiestas en las piletas y todo" , agregó.

Fuente: Clarín