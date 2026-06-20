Cuatro muertos por un choque entre un auto y un camión que ingresaba a una ruta: una nena, su madre y sus abuelos las víctimas

Los cuatro integrantes de una familia oriunda de Santiago del Estero murieron este sábado por la madrugada cuando el automóvil en el que viajaban rumbo a su provincia chocó contra la parte trasera del acoplado de un camión que ingresaba desde un campo a la ruta nacional 9 en la localidad de Leales, pocos kilómetros al sur de la capital de Tucumán.

Las víctimas, que murieron en el acto , fueron una nena de 7 años, su madre de 31, su abuela y sus abuelos, mientras el conductor del camión resultó ileso. El caso comenzó a ser investigado con la carátula de "homicidio culposo" por la justicia tucumana.

Iban a visitar familiares y pasar unos días de descanso a bordo de un Ford Ka color gris plata que circulaba por la ruta nacional 9 en sentido sur desde San Miguel de Tucumán. Al llegar al kilómetro 1.251 de esa ruta, a la altura de Agua Azul , Leales, pocos kilómetros al sur de la capital provincial, les sobrevino la tragedia.

El hombre, su esposa, su hija y su nieta, murieron en el acto cuando chocaron contra una rastra cañera que cruzaron en el camino. Según fuentes de la investigación, la mujer más joven sería esposa de un agente de la policía santiagueña que trabaja en la custodia de la gobernación y la niña fallecida era la hija de ambos.

Las víctimas fueron identificadas por fuentes policiales como Daniel Alberto Díaz, de 57 años, su esposa Sandra Ligios, de 59, la hija de ambos Macarena Russo Ligios, de 31, y la niña Albertina Russo Suárez, quienes, según la prensa santiagueña vivían en el barrio Juan Díaz de Solís , en la capital de Santiago del Estero.

Eso ocurrió alrededor de las 4.30 de este sábado. El Ford Ka quedó estrellado contra la banquina luego de chocar con la rastra cañera, que a su vez estaba adosada a un camión Mercedes-Benz modelo L-1624, conducido por Cristian José Beltrán, de 45 años y con domicilio en Simoca. Este último resultó ileso.

Trabajaron en la escena del choque agentes de la comisaría de Romera Pozo y de la Jefatura de Zona III de la Unidad Regional Este.

Según los reportes preliminares, el camión salía de un campo de plantación de caña de azúcar y se incorporaba a la ruta en dirección norte cuando, por causas que se investigan, fue impactado en las ruedas traseras del lateral izquierdo por el Ford Ka, que circulaba de norte a sur.

Ante la incertidumbre de cómo se produjo el accidente, el jefe de la Unidad Regional Este, comisario Carlos Daniel Ruiz, señaló que "el camión estaba ingresando hacia la ruta nacional" y el impacto se dio "en la parte trasera, a la altura de las ruedas".

"El automóvil circulaba hacia Santiago del Estero por la ruta nacional y ahí se produjo el impacto", añadió y confirmó que el camión "tenía las luces reglamentarias" .

Ruiz remarcó, en diálogo con La Gaceta, que "últimamente en nuestros caminos, durante la noche, algunas partes no se observan bien. Si se viaja de noche, no son tan visibles , sobre todo en la parte de abajo”.

Incluso, precisó que en la zona donde se produjo el choque, en el cruce de la nacional 9 y la provincial 306 "la ruta se encuentra en buenas condiciones" por lo que "se descartan problemas por ese motivo".

El caso es investigado con la carátula de homicidio culposo por parte de la Unidad Fiscal de Homicidios 2, que ordenó el arresto preventivo del camionero y el secuestro de los dos vehículos.

Los cuerpos fueron trasladados por personal de bomberos de la Policía de Tucumán a la morgue del hospital de Santa Rosa de Leales donde tras las pericias de rigor fueron entregados a los familiares para su posterior traslado y sepelio en Santiago del Estero.

Fuente: Clarín