Tragedia en la ruta 9: tres entrerrianos fallecieron luego de que el vehículo caiga a un arroyo

La noche del viernes se produjo una tragedia vial en la ruta nacional 9 , a la altura de Baradero, donde tres personas oriundas de Victoria perdieron la vida tras caer con su automóvil al arroyo Cañada Honda . El siniestro dejó un único sobreviviente y movilizó a varios equipos de rescate. El accidente involucró a una familia que se dirigía hacia la ciudad de Rosario.

El hecho ocurrió en el kilómetro 124 de la ruta 9, cuando un Fiat Siena que transportaba a cuatro ocupantes terminó sumergido en el cauce del arroyo. Las víctimas fueron identificadas como una mujer, un hombre mayor de edad y un bebé de un año , todos residentes de Victoria, Entre Ríos. El único sobreviviente logró salir del vehículo por sus propios medios y fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona.

El accidente ocurrió en la mano hacia Rosario y exigió la intervención de los Bomberos Voluntarios , la Policía , el SAME y el concesionario vial de la autovía. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias que provocaron que el automóvil terminara sumergido en el arroyo. Las tareas de rescate y las primeras indagaciones continuaron durante la jornada del sábado.

El vocero de los Bomberos de Baradero, Román Montenegro, explicó a Uno Entre Ríos que las tareas de rescate presentaron numerosas dificultades por las condiciones del lugar. “ El personal trabajó dentro del agua, donde las bajas temperaturas fueron perjudiciales ”, expresó Montenegro sobre el complicado operativo de rescate.

En este marco, la intervención de los servicios de emergencia se extendió durante varias horas: el trabajo del personal de bomberos incluyó operar en condiciones de baja visibilidad, lo que requirió una coordinación precisa entre los equipos de rescate. “Es una zona sumamente oscura . A nuestro arribo pudimos ubicar el auto que había caído de más de dos metros ”, detalló Montenegro.

Hasta el anochecer del sábado, aún se aguardaban precisiones oficiales sobre la identidad completa de las víctimas. “Lamentablemente, al lograr extraer el auto nos encontramos con los tres fallecidos ”, relató Montenegro.

Por otro lado, el sobreviviente fue hallado fuera del automóvil y pudo ser socorrido rápidamente, según describió el vocero de los bomberos. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al hospital para su atención médica. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre su estado de salud ni su identidad.

Los bomberos debieron emplear herramientas especiales para extraer el vehículo y recuperar los cuerpos de las víctimas. Mientras tanto, el personal del SAME asistió al sobreviviente y realizó las primeras atenciones en el lugar antes de su traslado al centro de salud más cercano. Los investigadores intentan determinar si existieron factores externos , como la baja visibilidad o el estado de la calzada, que hayan contribuido al desenlace fatal del siniestro.

El siniestro sigue en etapa de investigación y las autoridades buscan esclarecer lo que sucedió para que el Fiat Siena termine dentro del agua. En este marco, aún no se descarta ninguna hipótesis respecto a las causas exactas por las cuales el vehículo perdió el control. Hasta el momento, no se reportaron otros vehículos involucrados en el accidente.

El accidente generó conmoción en la comunidad de Victoria, desde donde procedían las víctimas, y reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en ese tramo de la ruta nacional 9 . La comunidad de Victoria manifestó su consternación por la pérdida de sus vecinos.

El tramo de la ruta donde se produjo el accidente quedó bajo custodia policial mientras los peritos realizaban tareas para establecer la dinámica del hecho. Hasta el momento, no se brindaron nuevos detalles oficiales sobre las identidades de los fallecidos. Las autoridades mantienen bajo reserva la información hasta completar el procedimiento de notificación a los familiares directos.

Fuente: Infobae