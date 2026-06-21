Cayó una banda narco familiar en Córdoba: una de las involucradas era una menor de edad

Una banda familiar dedicada a la venta de drogas fue desarticulada en la localidad de San Francisco , provincia de Córdoba , tras haber estado bajo investigación por cuatro meses. Según informó la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) , el operativo culminó con la detención de tres personas en el barrio Parque. Entre ellas, también había una menor de edad involucrada.

Como parte del procedimiento, se realizaron allanamientos en tres domicilios. No obstante, en las viviendas ubicadas sobre Resistencia al 400 y Padre Gervasi al 1000 se secuestraron 223 dosis de cocaína , 24 de marihuana , $354.700 y diversos elementos de interés para la causa.

Según la FPA, los detenidos comercializaban estupefacientes desde estos puntos. Aunque las identidades de los detenidos permanecen bajo reserva, se confirmó que los dos hombres son primos. Asimismo, indicaron que la mujer arrestada mantiene un vínculo de parentesco con otro de los investigados.

Por este motivo, las autoridades remarcaron que la organización funcionaba bajo una estructura familiar, que habría utilizado sus propios domicilios para llevar a cabo la venta y distribución. De acuerdo con la información publicada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba, se constató la participación de una menor de edad en maniobras vinculadas al narcomenudeo .

Como resultado, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco dispuso que los tres adultos fueran trasladados a la sede judicial y fueran imputados por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la utilización de un menor .

Finalmente, la Justicia ordenó la remisión de todas las evidencias secuestradas para profundizar en la investigación y determinar posibles responsabilidades adicionales. Según el comunicado, el objetivo será lograr el alcance total de los miembros participantes de la red familiar desarticulada.

Una organización narcofamiliar fue desarticulada en la ciudad capital de Córdoba tras un megaoperativo encabezado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) a mediados de marzo. La acción concluyó con 20 personas detenidas , el secuestro de más de siete kilogramos de estupefacientes y la incautación de 50 millones de pesos en efectivo .

El procedimiento se inscribió en una investigación de largo alcance orientada a combatir la comercialización de drogas en la zona sur de la ciudad. Por esto, se incluyeron 45 allanamientos simultáneos en sectores como Los Eucaliptus, Cooperativa Los Paraísos, San Vicente, Villa Argentina y Urquiza.

Durante los registros, los agentes secuestraron más de siete kilogramos de cocaína y marihuana, junto con diversas armas de fuego, cartuchos y elementos destinados al fraccionamiento y venta de drogas. La suma de 50 millones de pesos fue encontrada en distintos puntos vinculados a la organización.

Como resultado del despliegue, fueron clausurados 29 puntos de venta de estupefacientes. Por este motivo, las autoridades consideraron que la acción representó “un golpe significativo contra la distribución local” .

La investigación determinó que la banda operaba bajo una estructura jerárquica definida, con integrantes encargados de funciones específicas como el fraccionamiento, almacenamiento y distribución de drogas en los barrios intervenidos. Además, existía un grupo encargado de la seguridad y vigilancia de los puntos de venta, cuya tarea era custodiar y alertar ante eventuales operativos policiales.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, a cargo de Carlos Cornejo , los 20 sospechosos fueron trasladados a la sede judicial, para ser imputados por el delito de comercialización agravada de estupefacientes . Asimismo, las pruebas secuestradas serán remitidas para profundizar la investigación sobre la operatoria de la organización en la capital cordobesa.

Fuente: Infobae