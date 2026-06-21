Tragedia en Córdoba: se derrumbó el techo de una juguetería y murió un hombre que realizaba trabajos de plomería

Un hombre de 53 años falleció este sábado por el derrumbe del techo de una juguetería en la localidad cordobesa de Justiniano Posse. La estructura de cemento y chapa colapsó mientras se encontraba realizando tareas de plomería y lo encontraron sin vida entre los escombros.

La dueña del local, de 45 años, también quedó atrapada pero fue rescatada y trasladada al hospital para recibir atención médica. Todavía se investigan cuáles fueron las causas del derrumbe.

El hecho ocurrió cerca de las 15 en el comercio Plastilandia, ubicado sobre la calle Güemes la 600. Tras el derrumbe se montó un amplio operativo en la zona, en el cual trabajaron Bomberos Voluntarios, personal policial, emergencias médicas y la guardia ciudadana.

Los bomberos apuntalaron las partes del techo que habían quedado en pie para evitar nuevos desprendimientos. Desde la Municipalidad, en tanto, coordinaron las tareas de asistencia y prevención.

La Fiscalía de Bell Ville tomó intervención y dispuso las medidas correspondientes. Policía Judicial llevó a cabo las pericias correspondientes para determinar qué provocó el colapso de la estructura.

Justiniano Posse es una localidad del departamento de Unión, al sudeste de Córdoba, en el cruce de las rutas provinciales RP 3 y RP 6. De acuerdo con el último censo, viven menos de 10 mil personas allí, por lo que esta noticia causó especial conmoción.

Fuente: Clarín