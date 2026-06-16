Tragedia en Brasil: los huellas dactilares confirmaron la identidad de Gaspi y Lucas Vignale, pero aún hay dudas con los restos de Oliver Tree

Los peritos del Instituto de Medicina Forense (IML) de Brasil confirmaron casi todas las identidades de las víctimas del accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro donde fallecieron este domingo el youtuber Gaspi y el cineasta argentino Lucas Vignale. Sin embargo, todavía no pudieron ratificar la identidad del cuerpo del cantante estadounidense Oliver Tree .

Según informó el medio brasilero G1, Gaspar Prim (Gaspi) y Lucas Vignale, director de videos musicales, fueron identificados mediante el análisis de sus huellas dactilares .

En tanto que Oliver Tree requerirá más estudios debido a que su cuerpo estaba carbonizado . Los expertos están examinando sus registros dentales, pero aún no han descartado la necesidad de una prueba de ADN.

Es la única víctima que falta identificar del fatal accidente aéreo, mientras que Lucas Brito Chaves, el productor musical brasilero también conocido como Lucas Frota, ya fue velado por sus familiares y cremado.

Lucas era hijo de la abogada Cristiane de Medeiros Brito Chaves Frota y del empresario Antônio Frota, e hijastro del juez Elton Martinez Carvalho Leme.

"La familia está devastada. Quiero saber qué pasó, porque me dijeron que uno de los helicópteros no estaba en condiciones de volar", dijo Eduardo Corrêa, tío de Lucas.

Las otras dos víctimas son los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, que manejaban las aeronaves. En total son seis fallecidos por el choque entre dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes , en la zona suroeste de Río.

Según la policía, uno de los helicópteros pertenecía a un abogado amigo de las víctimas . La policía investiga si hubo incumplimiento del plan de vuelo y está a la espera de los informes del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos.

"Precisamente para poder verificar si hubo comunicación con la torre de control y si las aeronaves respondían, navegando por sus respectivas aerovías, porque en realidad no las vemos, pero existen aerovías que corresponden a las calles que estas aeronaves deben respetar. Así que, si hay algún tipo de incumplimiento con alguno de los equipos, podría ocurrir un accidente", declaró el jefe de la Comisaría 42.

Fuente: Clarín