Durmiendo y en calzoncillos: así cayó en Mar del Tuyú un empresario acusado de un feroz transfemicidio

El empresario Ricardo Horacio “Riki” Puenzo , acusado del transfemicidio de Alejandra “Power” Benites en Tucumán, fue capturado en Mar del Tuyú en un operativo coordinado entre Gendarmería, la SubDDI de la Costa y el Ministerio Público Fiscal de esta provincia.

Puenzo , dedicado al rubro de los boliches, tenía captura nacional e internacional y alerta roja de Interpol vigente desde 2022, cuando escapó poco antes de que inicie el juicio en su contra por el crimen de la joven trans y la tentativa de homicidio de Diego Ramón Mercado , en un hecho registrado en noviembre de 2020.

El fugitivo figuraba en la lista de los más buscados de la provincia de Tucumán , con una recompensa de 30 millones de pesos por información por su paradero. En el allanamiento, los investigadores hallaron documentos con falsas identidades, armas de fuego y plantas de marihuana.

El Ministerio Público tucumano indicó que los detectives que estaban tras sus pasos debieron sortear maniobras de desinformación impulsadas por personas vinculadas a su entorno, que buscaban desviar la búsqueda hacia distintas provincias e incluso hacia otros países.

Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Criminal “Tucumán”, con la colaboración del Equipo de Investigación Judicial, lograron individualizar un número de teléfono y una cuenta de whatsapp utilizado por el prófugo.

“Se realizó el análisis y cotejo técnico de direcciones IP a partir de un informe de la compañía Meta Platforms Inc (WhatsApp LLC)” , se obtuvo como última dirección un registro de IP pública que permitió emparejar al proveedor de servicio de internet asociado y por consiguiente la identificación de una red residencial en un domicilio particular en Mar del Tuyú, en el Partido de la Costa.

De esta manera, el 12 de junio pasado, a las 5.30 de la madrugada, gendarmes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Campo de Mayo” irrumpieron en la casa donde “Riki” se ocultaba.

Lo encontraron durmiendo y en calzoncillos. El mejor panorama para el procedimiento, ya que al empresario guardaba en el domicilio una pistola Beretta, 105 municiones, un bastón extensible de metal y una manopla de metal.

Además, los efectivos incautaron siete celulares, dos notebooks, ocho documentos de identidad (cinco masculinos y tres femeninos) y un pendrive.

En el allanamiento estuvo presente una comisión del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público Fiscal de Tucumán y policías bonaerenses y en el caso interviene María Valeria Mibelli , jueza del Colegio de Jueces y Juezas del Centro Judicial de Capital.

Tras su detención, el empresario quedó alojado en una dependencia de estricta seguridad, bajo permanentes medidas de custodia y control, informaron desde el MPF .

En ese lugar permanecerá, hasta tanto se completen los trámites administrativos y judiciales para su traslado y posterior extradición a Tucumán , jurisdicción que requiere su inmediata comparecencia ante la Justicia por homicidio agravado por odio racial y religioso, un delito tipificado en el Artículo 80, inciso 4, del Código Penal Argentino , que castiga con reclusión o prisión perpetua a quien mate a otra persona guiado por el prejuicio, la discriminación o la intolerancia hacia sus creencias, etnicidad o nacionalidad.

“Riki” Puenzo está acusado de asesinar a tiros a Benites y de intentar matar a Mercado , durante la madrugada del 5 de noviembre de 2020, en San Miguel de Tucumán .

De acuerdo a la hipótesis fiscal, Benites se encontraba en la vereda junto a Mercado, cuando el acusado se acercó en una moto y mantuvo una charla con la joven trans, pero se desató una discusión.

En ese momento, el empresario sacó una pistola calibre 9 milímetros y efectuó múltiples disparos. Seis plomos impactaron en la espalda de Benites y cuatro en Mercado .

Fuente: Infobae