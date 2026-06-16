Eclipse solar total 2026: cuándo será y en qué países podrá verse

El próximo 12 de agosto de 2026 tendrá lugar uno de los eventos astronómicos más importantes de los últimos años: un eclipse solar total que será visible en distintas regiones del planeta.

Durante este fenómeno, la Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol , bloqueando completamente la luz solar para quienes se encuentren dentro de la llamada franja de totalidad . En esos minutos, el cielo se oscurecerá en pleno día y será posible observar la espectacular corona solar , la capa más externa de la atmósfera del Sol.

El eclipse ocurrirá el 12 de agosto de 2026 y será uno de los fenómenos astronómicos más esperados de la década debido a la amplia zona desde donde podrá observarse.

Aunque los eclipses solares solo pueden producirse durante la fase de Luna nueva , no ocurren todos los meses porque la órbita lunar está inclinada respecto a la órbita terrestre.

La totalidad del eclipse podrá observarse desde:

Estas regiones quedarán dentro del recorrido de la sombra proyectada por la Luna sobre la Tierra.

Fuera de la zona de totalidad, el eclipse podrá verse de manera parcial en gran parte de:

En estos lugares, la Luna cubrirá solo una parte del Sol, generando un oscurecimiento menos pronunciado.

La duración variará según el lugar de observación.

La fase de totalidad durará entre uno y dos minutos aproximadamente , dependiendo de la ubicación exacta dentro del recorrido de la sombra lunar.

Los expertos recuerdan que nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección adecuada , incluso durante un eclipse parcial.

Para observarlo de forma segura se recomienda utilizar:

La única excepción ocurre durante los breves instantes de totalidad absoluta , cuando el Sol queda completamente cubierto por la Luna.

Fuente: TN