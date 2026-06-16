“No aguanto más, fue una mochila muy pesada”: un ex policía condenado por violar a una menor se pegó un tiro en un calabozo

Juan Martín Rebollo tenía 52 años y el mes pasado un jurado popular lo había declarado culpable por la violación de una menor de edad mientras se desempeñaba como policía en Entre Ríos .

Detenido en la Alcaldía de Concordia , estaba a la espera de que se definiera la condena que debía cumplir por esta gravísima acusación de un caso ocurrido en 2016.

Pero todo iba a terminar en tragedia: en la noche del lunes, Rebollo pidió ir al baño y, en un descuido del celador, que se habría excedido en la confianza con su ex colega, se metió en una oficina y se apoderó del arma de un oficial .

Luego, ya en el calabozo, grabó un video con un celular, de un minuto y medio de duración, donde desligó de la responsabilidad al agente y explicó su decisión de suicidarse de un disparo en la cabeza.

"Fui denunciado por una causa por violación, soy inocente, no tengo salida. Forcé sacarle el arma a un oficial de comisaría de acá de la alcaldía, no es responsabilidad de él, es mi responsabilidad, mi decisión ", sostuvo.

Y agregó: "Quería decir que con este video le estoy sacando la responsabilidad a Yamil, no tengo salida, no hay salida, fui mal juzgado, cualquiera puede caer por una crota, una denuncia ".

Rebollo advirtió, en referencia al expediente por el que fue condenado: "Metí preso a la mitad de la familia, eso lo reconozco, acá y en todos lados... no aguanto más, fue una mochila muy pesada, lo lamento mucho ".

Según pudo saber Clarín , Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de Entre Ríos, cartera a cargo del ex jefe de la Policía Federal Argentina (PFA) Néstor Roncaglia, inició una investigación administrativa para determinar las responsabilidades de lo sucedido.

En la alcaldía es habitual que los funcionarios policiales que están desarmados dejen sus pistolas reglamentarias en sus oficinas, algo que Rebollo sabía.

Lo grave es que cuando fue al baño nadie se ocupó de acompañarlo y vigilar sus movimientos.

De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial de Entre Ríos, Rebollo había sido declarado culpable el 29 de mayo pasado por un jurado popular por el delito de " abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por ser cometido por personal de la fuerza policial en ocasión de sus funciones y por el uso de arma".

La víctima fue una menor de edad, cuya edad no se informó.

La jueza técnica y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Clara Mondragón Pafundi, tenía previsto a dar a conocer el veredicto el martes 23 de junio.

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Martín Nuñez, quien requirió una pena de 16 años de prisión efectiva con accesorias y costas .

El defensor oficial Alejandro Giorgio había solicitado la nulidad de todo lo actuado y la inmediata libertad del ex policía.

Supletoriamente, por entender que no se apreciaban en el caso causales interruptivas de la acción, reclamó que se declarase la prescripción de la acción, y se dejara en libertad a su defendido.

Por último, en forma subsidiaria, Giorgio reclamó que la pena a dictarse rondara el mínimo de la escala penal, no mas allá de los dos o tres años por encima del mínimo que establece la norma.

Por tratarse la denuncia de un delito contra la integridad sexual, el juicio -que se llevó a cabo en la sede de la sección Concordia del Colegio de la Abogacía-, se realizó a puertas cerradas .

Además, la jueza Mondragón Pafundi hizo lugar al pedido de la acusación y dispuso la prisión preventiva de Rebollo en la Alcaldía de Concordia.

Se trató del juicio por jurados número 162 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín