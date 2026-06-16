PINAMAR: Enviaron al HCD un paquete de iniciativa para fomentar la Inclusión Laboral

ZONALES





El Departamento Ejecutivo elevó al Honorable Concejo Deliberante un conjunto de 5 iniciativas orientadas a simplificar trámites administrativos, fomentar la inclusión laboral, promover la inversión y facilitar la regularización de situaciones pendientes para vecinos y comerciantes del Partido.





Las propuestas buscan reducir cargas burocráticas, modernizar procesos y generar herramientas que impulsen el desarrollo económico y social de la comunidad. “Estamos impulsando medidas concretas para que los vecinos y comerciantes pierdan menos tiempo en trámites y puedan destinar más recursos a sus proyectos. Creemos en un Estado que facilite, que acompañe y que genere oportunidades. El objetivo es seguir construyendo una ciudad más eficiente, inclusiva y con condiciones favorables para el desarrollo de todos”, señaló el intendente Juan Ibarguren.





Uno de los proyectos propone la creación del programa "Comercios Inclusivos", destinado a incentivar la contratación formal de personas jubiladas y personas con discapacidad. Los comercios que adhieran al programa y cumplan con los requisitos establecidos (contar con habilitación vigente, no registrar deudas municipales y realizar contrataciones formales) podrán acceder a un descuento del 50% en la Tasa de Seguridad e Higiene.





Además, recibirán el sello distintivo “Comercio Inclusivo de Pinamar”, acceso a capacitaciones, a la bolsa de empleo municipal y acompañamiento personalizado en materia de inclusión laboral.





Otra de las iniciativas contempla la eliminación de distintas tasas y conceptos que han perdido vigencia o generan trámites innecesarios. Entre las modificaciones propuestas se encuentra la eliminación del costo de renovación de habilitaciones comerciales por actualización de contrato de alquiler.





Asimismo, se prevé la supresión de 7 conceptos vinculados a las tasas de desinfección y desratización incluidos actualmente en la Ordenanza Fiscal y Tarifaria.





El Ejecutivo informó además que continúan en análisis otras posibles reducciones o eliminaciones de tasas relacionadas con trámites administrativos.





El paquete también incluye una actualización integral del régimen de publicidad comercial, con el objetivo de adecuarlo a las nuevas modalidades de comunicación y facilitar el cumplimiento por parte de los contribuyentes.





La propuesta contempla la inscripción completamente online, la reducción de requisitos administrativos, la adecuación de las tasas a la escala de cada comercio, la incorporación de criterios para la publicidad digital y la eliminación de costos iniciales.





Finalmente, se impulsa un régimen especial para facilitar la regularización de viviendas unifamiliares que aún no cuentan con el final de obra aprobado. La iniciativa prevé la reducción de multas y la posibilidad de acceder a planes de pago en cuotas sin interés, con el objetivo de disminuir la informalidad, actualizar la información catastral y brindar mayor seguridad jurídica a los propietarios.





El régimen no será aplicable a edificios ni a inmuebles con usos comerciales.





Por último, el paquete de medidas contempla la bonificación de la Tasa de Seguridad e Higiene que actualmente abona la empresa PROAGAS al Municipio. La iniciativa prevé que ese beneficio se traslade directamente a los usuarios mediante un descuento en las facturas del servicio, generando un alivio económico para los propietarios alcanzados por la red de gas.