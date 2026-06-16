Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier se negó a declarar y elevan la acusación a homicidio triplemente agravado

Claudio Barrelier , principal acusado por el femicidio de Agostina Vega (14) en Córdoba , se presentó este martes ante el fiscal Raúl Garzón en los Tribunales II de Córdoba. El exempleado municipal de 34 años estaba imputado por femicidio , pero hoy se sumaron nuevos agravantes .

El detenido llegó después de las 11 de la mañana a los Tribunales II de Córdoba, pero se abstuvo de responder preguntas .La causa permanece bajo secreto de sumario, por lo que la defensa no conoce las pruebas que tiene la fiscalía.

Según informaron medios presentes en los Tribunales, el abogado que representa a Barrelier, Jorge Cassini, fue quien indicó que su defendido no declaró ante el fiscal y ratificó que la fiscalía elevó la carátula de la investigación a homicidio triplemente calificado, por femicidio , criminis causae , es decir, cuando se mata para ocultar un delito preexistente y la premeditación .

En caso de ser declarado culpable cuando la causa llegue a juicio, la única pena prevista en el Código Penal es la prisión perpetua .

El imputado había sido dado de alta la semana pasada luego de que los médicos y psicólogos del penal decidieran internarlo tras detectar pensamientos e ideas suicidas. Tras su breve paso por Tribunales de esta mañana, ya regresó al penal de Bouwer .

De acuerdo con la investigación, Barrelier engañó a Agostina, abusó de ella y la estranguló para ocultar el ataque . Luego, intentó hacer desaparecer el cuerpo. En esta etapa es donde aparecen nuevos sospechosos, que serían indagados este miércoles.

El amigo de Barrelier, Osvaldo Fassetta , de 47 años, y la expareja de Claudio, Soledad Andreani, de 43, se encuentran detenidos y procesados por encubrimiento agravado , es decir, haber ayudado al principal sospechoso a ocultar el crimen. No se descarta que estas acusaciones también presenten agravantes en las próximas horas.

Fassetta era amigo de Barrelier y vivía en la misma casa de barrio Cofico donde, según la investigación, habría ocurrido el crimen entre el 23 y el 24 de mayo.

Fassetta sería integrante, al igual que Barrelier, de la barra brava de Instituto de Córdoba. Durante una conversación con Clarín , admitió que ambos se conocieron en la cancha.

Andreani, de 43 años, fue pareja del principal acusado por cuatro meses y era empleada del bar clausurado Wachitas. Es además la dueña del Ford Ka que habría utilizado Barrelier para trasladar el cuerpo de Agostina hasta un descampado.

Carlos Nayi, abogado de la madre de Agostina, habló con El Doce TV y remarcó la importancia de esta etapa. “Es una semana sumamente relevante de una recta final en la investigación de un crimen atroz”, manifestó.

Fuente: Clarín