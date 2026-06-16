Horror en Santa Fe: un hombre provocó una intoxicación con monóxido de carbono para matar a sus dos hijos y suicidarse

La investigación por la muerte de un hombre y sus dos hijos en General Lagos, producto de una inhalación de monóxido de carbono , tomó otro rumbo en las últimas horas tras el hallazgo de una serie de indicios que apuntan a una hipótesis aberrante: todo indica que se trató de un doble homicidio seguido de suicidio por parte del padre.

El caso fue reportado en el mediodía del domingo, en una casa ubicada en la calle España al 900 de la localidad que se encuentra en las afueras de Rosario .

La madre de los dos chicos comenzó a denunciar que no podía comunicarse con el padre de ambos, con quien tenía un historial de violencia. Sobre el hombre pesaba una restricción de acercamiento vigente.

A pesar de no atender el teléfono, la ubicación de los teléfonos apuntaba a la casa donde vivía. Allí se acercó la policía junto a un hermano del hombre. Entraron por la medianera y al abrir la puerta encontraron sin vida a los tres .

Los dos chicos, Giulia y Gianluca, tenían 4 y 10 años.

De acuerdo al reporte preliminar, las tres personas murieron por inhalación de monóxido de carbono . Según indicó la cadena Rosario 3, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) empezó a analizar la hipótesis de que el hombre decidió quitarse la vida mientras estaba junto a sus hijos

" Fue todo preparado. Había montado una escena para generar la intoxicación", confirmó Darío Chávez, director provincial de Investigación Criminal Zona Sur del Ministerio de Seguridad, a Cadena 3

"En la escena había braseros, elementos de medición de monóxido y las ventanas habían sido trabadas ", precisó el oficial. Además, encontraron tres cartas iguales cerradas sobre la mesa. Se harán pericias sobre los documentos.

Según confirmó el oficial, la restricción de acercamiento era hacia la mamá de los nenes, pero no a los chicos. La mujer debió ser trasladada a un centro de salud al enterarse de la noticia. Según trascendió, el hombre había amenazado con quitarse la vida en ocasiones anteriores .

Por la muerte de los chiquitos, el presidente comunal Esteban Ferri decretó tres días de duelo. Las autoridades locales decidieron expresar su "acompañamiento, solidaridad y respeto hacia todas las personas afectadas" en el pueblo. Asimismo definieron el episodio como una "tragedia irreparable".

Fuente: Clarín