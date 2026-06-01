Thinner o aguarrás: cuál es mejor para usar con pintura y qué diferencias tienen

El thinner y el aguarrás son dos sustancias que se volvieron indispensables en el mundo de la pintura y el arte, pero también en la industria y el hogar. Aunque muchas veces se los confunde, tienen diferencias importantes en su composición, en los resultados que ofrecen y en los cuidados que requieren .

Ambos son líquidos inflamables y pueden ser peligrosos para la salud y el ambiente si no se manipulan de forma correcta. Por eso, antes de usarlos, es clave saber para qué sirve cada uno y cómo diferenciarlos.

El thinner es un diluyente químico elaborado a partir de una mezcla de disolventes orgánicos derivados del petróleo. Se utiliza principalmente para diluir pinturas sintéticas, esmaltes y aceites , y también es muy efectivo para limpiar herramientas y superficies después de pintar.

Cada fabricante puede variar la fórmula, por lo que el thinner puede tener aromas más o menos intensos, colores distintos y propiedades que cambian según la marca . Esto hace que ningún tipo sea exactamente igual a otro.

El aguarrás también es un disolvente, pero su composición es diferente. Se obtiene de la destilación de resinas vegetales o del petróleo, y se usa sobre todo para diluir pinturas al óleo y barnices , en especial en el ámbito artístico.

En la fabricación de óleo, por ejemplo, el aguarrás se agrega para diluir la pintura y facilitar su aplicación. Aporta un acabado distinto al de los productos diluidos con thinner , y suele ser preferido por artistas para técnicas específicas.

Aunque ambos productos cumplen funciones similares, la diferencia principal está en su composición y en el tipo de pintura que pueden diluir :

Otra diferencia importante es que el thinner suele ser más volátil y tiene un olor más penetrante , mientras que el aguarrás puede tener un aroma más suave, dependiendo de su origen.

Tanto el thinner como el aguarrás son líquidos inflamables y tóxicos . Por eso, es fundamental tomar recaudos al manipularlos:

Además, el vapor que desprenden es más pesado que el aire y puede acumularse en zonas bajas , al aumentar el riesgo de incendio.

Si se agrega demasiado thinner o aguarrás a la pintura, el color pierde intensidad y la mezcla se vuelve más transparente , lo que puede arruinar el trabajo. Además, el exceso de disolvente puede impedir que la pintura se adhiera correctamente a la superficie.

Por eso, es clave respetar las proporciones recomendadas y manipular estos productos con cuidado .

Fuente: TN