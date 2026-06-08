Terminó el velatorio del Indio Solari: una multitud se despidió del ícono del rock en Avellaneda

La noticia de la muerte de Carlos “Indio” Solari sacudió a la Argentina y desató una ola de homenajes espontáneos en todo el país.

En el comunicado que compartieron en las redes sociales oficiales, aseguraron que el músico dejó una señal para pedir que su obra siga sonando luego de su partida.

Justo antes de morir, el Indio tomó una decisión que conmovió a su círculo íntimo. “Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse”.

“Por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba", detalló la familia por cómo quedó la sala del artista en su casa de Parque Leloir.

La familia del Indio Solari confirmó que terminó el velorio del músico en Villa Domínico. A través de un comunicado en sus redes oficiales, manifestaron: “Ya está, ahora la lluvia nos manda a todos a casita” . “Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron”, expresaron por el multitudinario último adiós que tuvo lugar este domingo en el Polideportivo José María Gatica en Avellaneda.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó que, luego de retirarse los últimos seguidores, la familia ha decidido finalizar la despedida pública del Indio Solari en el Parque de los Trabajadores en Villa Domínico, Avellaneda.

En el comunicado, la cartera de Seguridad provincial remarcó: "Agradecemos a la multitud que se acercó para despedir a su ídolo, cuidándonos entre todos y garantizando una movilización en paz. Y le agradece especialmente a quienes colaboraron y formaron parte del operativo para despedir al Indio".

Pasadas las 4 de la madrugada, las puertas del Microestadio José María Gatica fueron cerradas, aunque hasta el momento no hubo información oficial de la familia sobre la continuidad o finalización de la despedida.

Durante la jornada, la convocatoria alcanzó cifras impactantes: en el momento de mayor concurrencia, la fila para ingresar llegó a extenderse unos 8 kilómetros en las inmediaciones del predio.

En el cierre de una etapa de su gira mundial, Milo J rindió homenaje al Indio Solari durante un show en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

Horas después de conocerse la muerte del histórico músico argentino, el cantante apareció en escena con una remera de Oktubre , uno de los discos más emblemáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Las imágenes del tributo se viralizaron rápidamente en redes sociales y fueron celebradas por fanáticos de distintas generaciones.

El club uruguayo Peñarol se sumó a los homenajes por la muerte del Indio Solari con una serie de publicaciones en sus redes sociales.

La institución aurinegra intervino la icónica tapa de Oktubre con sus colores y acompañó la imagen con una frase de “Ya nadie va a escuchar tu remera”.

Más tarde, tras su triunfo ante Cerro, volvió a recordarlo con una referencia a “La Bestia Pop”, en otro tributo al legado del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

River se sumó a las despedidas por la muerte del Indio Solari con un video publicado durante el multitudinario velorio en Villa Domínico.

Bajo la frase “La banda de mi calle”, tomada de la canción Vencedores vencidos, el club mostró a hinchas riverplatenses que participaron del último adiós al músico y destacó su legado como una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina.

La despedida del Indio Solari dejó escenas que difícilmente se repitan. En medio de la multitud que se acercó a Villa Domínico para darle el último adiós al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, hinchas de Rosario Central y Newell’s Old Boys compartieron abrazos , canciones y emociones, dejando de lado por unas horas una de las rivalidades más intensas del fútbol argentino.

La escena fue registrada este domingo por Rosario3 durante el velatorio del músico. Entre camisetas auriazules y rojinegras, fanáticos de ambos clubes se reunieron para rendir homenaje a un artista que marcó a varias generaciones.

La ceremonia empezó a las 10 de la mañana del domingo en el Polideportivo José María Gatica en Villa Domínico, en Avellaneda, y seguirá durante toda la madrugada .

"Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera, dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas”, comunicó la familia del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota .

Sobre la duración del velatorio masivo, aseguraron: “Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós” . “Mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones, como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros”, recalcaron.

El Gobierno bonaerense desplegó un importante operativo, con efectivos de la policía provincial, personal de la Superintendencia de Cuerpo, grupos motorizados, agentes de tránsito, equipos de emergencia y puestos de asistencia sanitaria distribuidos en distintos puntos.

El predio elegido además cuenta con amplios espacios para que los asistentes puedan permanecer y descansar mientras esperan para poder entrar.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó la magnitud de la despedida al Indio Solari y sostuvo que el funeral del artista constituye “un hito histórico”.

“Impresionante la multitud y la actitud con la que se acercó la gente, 50 o 60 cuadras de cola. Es destacable que podamos hacerlo en la Provincia. Hay expresiones de agradecimiento, de dolor y lo colectivo, lo masivo, que es parte del ADN del Indio, también se presentó en su despedida”, dijo Kicillof en declaraciones a Radio Provincia .

Respecto del operativo desplegado, el mandatario provincial indicó que "estamos acompañando con bomberos, Defensa Civil, diferentes cuerpos de la fuerza de la provincia, postas de salud. Esperamos que sigan aquellos que van a despedirse, armándose de paciencia, porque es una multitud casi inédita".

Artistas como Lali, Fito Páez o Ricardo Mollo, de Divididos, homenajearon al Indio Solari en distintos shows que hicieron este fin de semana, en medio del dolor por la muerte del ídolo del rock nacional.

Tras más de 4 horas de velatorio, el último adiós al Indio Solari ya tiene más de 70 cuadras de fila en las inmediaciones del Polideportivo José María Gatica, de Avellaneda.

La mañana del domingo en Villa Domínico arrancó distinta. Desde temprano, una marea de gente empezó a formar una fila interminable frente al Polideportivo José María Gatica . Nadie quería quedarse afuera del último adiós al Indio Solari , el ídolo que marcó a fuego la historia de la música argentina.

Entre los miles que peregrinaron hasta Avellaneda, una fanática de 18 años , con la voz quebrada, resumió en diálogo con TN lo que sienten muchos: “ Es muy importante para mí y mi familia, nos acompañó en todo momento . En sus canciones estuvo en cada viaje, cuando tomamos mates, cuando estábamos tristes, contentos o enojados...“.

“La despedida al Indio ya comenzó. Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera, dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas ”, expresó la familia del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Sobre la duración del velatorio masivo, aseguraron: “Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós”.

“Mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones, como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros”, recalcaron por los valores del Indio.

Con ese mensaje, la familia buscó llevar tranquilidad a los fanáticos para poder transitar el dolor en comunidad y despedir a su ídolo.

Desde las 10 de la mañana, los fanáticos del Indio Solari despiden al ídolo del rock nacional en el Polideportivo José María Gatica . Hay más de 15 cuadras de fila para ingresar al complejo.

Debido a la multitud que ya se encuentra en las inmediaciones del Parque Domínico, se organizó un operativo para que la gente pueda ingresar y salir sin alterar el orden .

El velatorio público al Indio Solari comenzó hoy a las 10 en el Polideportivo José María Gatica ubicado en Villa Domínico, donde ya hay al menos 15 cuadras de fila de fanáticos que esperan para poder despedirlo.

En medio de este multitudinario último adiós, desde la cuenta oficial del músico emitieron un sentido comunicado para agradecer por el apoyo constante de los seguidores.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado vivieron un emotivo momento hoy por la mañana cuando llegaron al aeropuerto de Comodoro Rivadavia y los fanáticos los recibieron entre aplausos.

La banda había dado un show el sábado por la noche que decidió no cancelar en medio de la triste noticia por la muerte del Indio Solari.

El velatorio público del Indio Solari comenzó esta mañana en el Polideportivo José María Gatica, en Avellaneda, con un fuerte operativo de seguridad y cortes de tránsito en la zona. Desde temprano, miles de fanáticos se acercaron para darle el último adiós y ya se extiende una fila de al menos 15 cuadras para ingresar.

La familia del músico adelantó que la despedida se mantendrá abierta “hasta que haga falta”, con el objetivo de que todos puedan participar.

“El Indio es un sentimiento nacional”, dijo a TN un fanático entre la gente que sigue llegando. Detrás, otro gritó: “¡Vamos el Indio!”. En la previa del velorio, que comenzará a las 11, el clima ya está cargado de canciones, recuerdos y frases que se repiten como consignas.

A menos de dos horas del inicio del velorio, previsto para las 11, continúan llegando fanáticos a Avellaneda para despedir al Indio. Desde temprano, grupos de seguidores se acercan con banderas, remeras y cánticos, en una escena que mezcla emoción y expectativa.

En medio de la vigilia y la expectativa, una frase empezó a repetirse entre los seguidores: “Esta va a ser la última misa”, lanzó un fanático, sintetizando el clima de despedida que atraviesa a buena parte del público.

A la vez, el fenómeno trasciende generaciones. “Mi mamá nos transmitió la pasión por el Indio”, contó una fanática a TN , reflejando cómo el legado del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se hereda como una tradición familiar.

Desde distintos puntos del país, miles de fanáticos del Indio Solari empiezan a llegar a Avellaneda para darle el último adiós. Se espera que sea uno de los homenajes populares más multitudinarios de los últimos años en la Argentina.

Los vecinos de Villa Dominico expresaron en redes sociales que ya hay varias cuadras llenas de fanáticos sobre la avenida Mitre y las calles aledañas al Polideportivo José María Gatica, donde se realizará el velatorio público del Indio Solari.

El evento está programado para comenzar a las 11:00 y "hasta que haga falta"- Decenas de micros cargados de personas provenientes del interior comenzaron su travesía durante la madrugada para llegar a Avellaneda y darle el último adiós al idolo del rock.

El Polideportivo José María Gatica ubicado en Villa Domínico será escenario del velatorio público de una de las figuras más influyentes del rock nacional, Carlos "Indio" Solari . El multitudinario evento se anunció para las 11:00 de este domingo, y se espera que la convocatoria alcance cifras muy altas.

El predio ubicado en el Parque de los Derechos del Trabajador , fue elegido como sede de la despedida por su capacidad e infraestructura. El microestadio cerrado cuenta con 1300 metros cuadrados y habitualmente alberga competencias de básquet, vóley y futsal, además de actividades comunitarias. Su amplitud permite organizar pasillos vallados y garantizar una circulación ordenada para evitar aglomeraciones.

En plena madrugada del domingo, cientos de fanáticos siguen llegando a las inmediaciones del Polideportivo José María Gatica , en Villa Dominico, donde se realizará el velatorio del Indio Solari a partir de las 11:00.

Muchas personas flamean banderas, cantan canciones del idolo del rock e incluso pintan baldosas o murales con su cara.

Este sábado, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentaron en el predio ferial de Comodoro Rivadavia después de la decisión de no cancelar su concierto tras la muerte del Indio Solari.

Al salir al escenario, los músicos se pararon frente al público, se abrazaron y se largaron a llorar mientras la gente coreaba “Olé, olé, olé, Indio, Indio”.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso , brindó detalles sobre el operativo que acompañará el velatorio público del Indio Solari , previsto para este domingo a las 11 en el Microestadio José María Gatica, ubicado en Parque Domínico, Avellaneda .

El funcionario confirmó que el acceso al predio será por Avenida Mitre y Darwin y pidió a los asistentes respetar las indicaciones de los organizadores para garantizar una circulación fluida.

Las autoridades bonaerenses continúan ultimando detalles para el homenaje y despedida del Indio Solari , un evento para el que se espera la llegada de miles de fanáticos de todo el país. Según explicó el ministro de Seguridad de PBA, Javier Alonso , el operativo se organiza en conjunto con el municipio de Avellaneda y en permanente contacto con la familia del músico.

"Estamos organizando nada menos que la despedida de un artista popular muy querido por muchos argentinos ", señaló Alonso al aire de TN . Además, pidió que la convocatoria se desarrolle en un clima de respeto , convivencia y paciencia, en línea con el espíritu que caracterizó históricamente a los encuentros ricoteros. Si bien el funcionario evitó arriesgar una cifra de asistentes, reconoció que esperan una concurrencia masiva . "Sabemos que va a venir mucha gente", afirmó el ministro.

Las calles aledañas al Polideportivo José María Gatica en Villa Domínico, ya se llenaron de fanáticos que realizan una vigilia para despedir al Indio Solari . El velatorio público se llevará a cabo en el lugar este domingo a partir de las 11:00, y hasta que "haga falta" , según expresó la familia del artista en un comunicado.

Cientos de personas están acampando en las inmediaciones del predio , escuchando canciones del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, junto a banderas, heladeras y lonas para pasar la noche. En paralelo, miles de personas de todo el país están movilizándose hacia Avellaneda para darle el último adiós al "Mister" en una jornada cargada de emoción.

Fuente: TN