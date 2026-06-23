“Tenías toda la vida por delante”: los mensajes de despedida a la joven que murió atropellada por un colectivo en Mar del Plata

La muerte de Guadalupe Merlos Dipietro , la joven de 18 años que fue atropellada en el trágico accidente ocurrido este lunes en Mar del Plata , provocó una profunda conmoción entre sus familiares, amigos y vecinos.

El choque ocurrió sobre el boulevard Patricio Peralta Ramos, cuando un colectivo de la línea 532 perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a varias personas que esperaban en una parada . Guadalupe fue la única víctima fatal.

La joven vivía en el barrio Lomas del Golf . Tras conocerse la noticia de su muerte, familiares y allegados comenzaron a compartir en las redes mensajes de despedida cargados de dolor.

“ Qué injusta es la vida. Qué triste noticia, mi hermosa Guadi. Toda una vida por vivir. Estoy segura de que tu abuela y tu tía te recibieron con amor, acá te vamos a extrañar , chiquita”, escribió una familiar.

En otra publicación, la mujer compartió una foto en la que se ve a los hermanos de Guadalupe abrazados y llorando. “No hay dolor más grande que la pérdida de un hermano, porque el alma llora cuando muere un familiar ”, expresó.

“ Un abrazo al cielo, mi reina, y espero que puedas descansar en paz . Agradezco porque tuve de amiga a una persona tan hermosa como vos. Te amo con todas mis fuerzas. Te voy a extrañar todos los días, Guadi”, escribió una amiga en Instagram.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en una de las zonas más transitadas de Mar del Plata. Por causas que todavía se investigan, un colectivo de la línea 532 perdió el control, atravesó el carril exclusivo y terminó sobre la vereda, donde embistió a varias personas .

Además de la muerte de Guadalupe, otras seis personas sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladadas al HIGA . Dos de ellas, de 15 y 18 años, se encuentran en terapia intensiva y luchan por su vida.

El fiscal de Delitos Culposos, Germán Tapia Vera , quedó a cargo de la investigación para determinar qué provocó que el colectivo terminara fuera de control.

Verá indagará al chofer en las próximas horas, que no quedó detenido pero sí imputado por el homicidio culposo de Guadalupe y lesiones gravísimas de otras seis víctimas.

Fuente: TN