Quién era la joven de 18 años que murió tras ser atropellada por un colectivo en Mar del Plata

La ciudad de Mar del Plata sigue conmocionada tras el trágico accidente ocurrido el lunes por la tarde en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, donde un colectivo de la línea 532 perdió el control y atropelló a varias personas.

La única víctima fatal fue identificada como Guadalupe Merlos Dipietro , una joven de 18 años.

Guadalupe vivía en el barrio Lomas del Golf y, según confirmaron fuentes oficiales, su familia fue notificada del fallecimiento instantes después del hecho.

“Qué injusta es la vida. Qué triste noticia, mi hermosa Guadi. Toda una vida por vivir. Estoy segura de que tu abuela y tu tía te recibieron con amor, acá te vamos a extrañar, chiquita”, escribió una familiar de la chica en redes.

El hecho sucedió pasadas las 19 del lunes, cuando el chofer del colectivo perdió el control del vehículo en la zona del Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín .

El ómnibus terminó subiendo a la vereda y embistió a quienes estaban bajo la garita.

Además de Guadalupe, otras personas resultaron heridas y permanecen internadas en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) : Patricia Morán, Thiago Vera, Florencia Introncaso, Roxana Ruiz y María López Bosco . También se identificó a un adolescente herido, cuyas iniciales son J.G.

La investigación, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia , apunta a una posible falla mecánica como causa principal del accidente, aunque no se descarta una imprudencia del chofer, que tendrá que declarar este martes.

Si bien no quedó detenido, fue trasladado a la comisaría cuarta por su seguridad, ya que en el lugar del accidente se vivieron momentos de tensión y hubo riesgo de agresiones en su contra.

La municipalidad de General Pueyrredón emitió un comunicado en el que aclararon que actuaron apenas se enteraron de la emergencia.

Además, aclararon que la unidad involucrada en el siniestro corresponde a un vehículo modelo 2015, que contaba con la prórroga vigente otorgada mediante Resolución Nº 132/2026.

También tenía Verificación Técnica Vehicular (VTV) aprobada con fecha 16 de abril de 2026 y cobertura de seguro con póliza vigente hasta diciembre de 2026.

Por su parte, el conductor contaba con licencia de conducir habilitante y vigente hasta diciembre de 2026.

Fuente: TN