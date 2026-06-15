“Solo me queda dolor”: el mensaje de la mamá de la joven que murió tras ser lanzada al vacío en Brasil

En medio del dolor por la muerte de María Eduarda Rodrigues Freitas , la joven de 21 años que fue lanzada de un puente sin cuerda de seguridad, su mamá le dedicó un conmovedor posteo en el que la despidió y pidió justicia.

“ Esa maldita cuerda te arrebató para siempre de mí. Y aquí solo quedan el dolor y el anhelo “, escribió Giovana en su cuenta de Instagram.

“ Mi amada hija, solo hoy quise abrazarte más de mil veces. Cuánto me duele tu partida . Te amo por siempre, mi princesa. Muchas gracias por ser parte de mi vida durante estos 21 años. Qué honor fue oírte llamarme mamá”, continuó.

“ Es terrible ver una vida llena de sueños truncada por la irresponsabilidad y la falta de profesionalismo de quienes debían garantizarla. Lo que debía ser un momento de felicidad se convierte en algo que no puede quedar impune. Justicia para ti”, puso en otro posteo.

Ayer, familiares y amigos despidieron a María Eduarda en el Cementerio Municipal de Jandira , en Grande São Paulo. El clima fue de profunda tristeza y conmoción, mientras el país entero sigue de cerca la investigación por la muerte de la joven estudiante de Educación Física y Gestión Deportiva.

La trágica muerte de la joven se produjo durante una jornada de bungee jumping en el Puente del Esqueleto , en Limeira, San Pablo.

La empresa “Entre cuerdas” era la encargada de llevar adelante la actividad y de supervisar las medidas de seguridad. Sin embargo, la cuerda nunca fue asegurada a su arnés y la joven cayó al vacío desde 40 metros de altura.

“Gente, la cuerda” , se escucha decir a uno de los que iban a participar del salto. Para ese momento, la joven ya había sido lanzada. La muerte fue instantánea . Su novio, que estaba mirando el salto, se descompuso y tuvo que ser internado.

Por el caso, la policía detuvo a Luis Felipe Feliciano Egoroff (31), Vitor de Freitas Gonçalves (27) y Maicon Fernandes Cintra (42) , todos vinculados a la organización del evento.

En las últimas horas, el juez Paulo Henrique Stahlberg Natal les dictó la prisión preventiva, ya que los acusados intentaron fugarse. Se cambiaron de ropa y abandonaron el predio antes de la llegada de la policía.

La investigación apunta a determinar las responsabilidades de cada uno y esclarecer por qué fallaron los controles de seguridad.

Fuente: TN