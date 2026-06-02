SIRA: identifican a otro de los intermediarios e investigan visitas en Nordelta a Piccirillo y Migueles

La Justicia dio un paso adelante para identificar la red de intermediarios que se movían alrededor de Martín Migueles , exsocio de Elías Piccirillo, y lograban acceder de manera exprés al Sistema de Importaciones de la República Argentina, más conocido como SIRA. El fiscal Franco Picardi identificó a “Pato”, una de las personas que aparece en los chats del financista. De acuerdo a las pruebas que hay en el expediente, se trata de Patricio Guido Marre , un asesor inmobiliario de la zona de Nordelta a quien Migueles habría conocido a través de una expareja. Tras la identificación, el fiscal pidió analizar todas sus llamadas entre enero de 2022 y diciembre de 2023. Sospecha que puede ser un nexo con exfuncionarios.

Migueles tenía agendado a Marre como “Pato Juli” en alusión al nombre de la inmobiliaria donde trabaja, propiedad de su mujer. “C uando empiezan a salir las grandes arreglamos un porcentaje porque vos obviamente te movés para conseguir el cliente, yo me muevo para laburar con la mina esta, y Pato obviamente nos hizo el vínculo ”, dice Migueles en un audio enviado en marzo de 2023 a otro de sus contactos. En esa misma conversación, discuten sobre el reparto de las comisiones.

A través de los mensajes de Migueles, el fiscal logró reconstruir una reunión que habría tenido lugar el 18 de enero de 2023 en un reconocida parrilla de Nordelta. En ese encuentro estuvieron “Pato” y Héctor Ezequiel Caputto , alias “Pipo”, otro de los intermediarios. “Los diálogos posteriores al encuentro permiten inferir no sólo que la reunión efectivamente se concretó, sino también que habría resultado altamente positiva para los intervinientes”, sostuvo Picardi al pedir nuevas medidas de prueba.

Entre esas medidas, el fiscal pidió los registros de llamadas entrantes y salientes y mensajes SMS, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, tanto de “Pato” como de Caputto. “La información solicitada resulta idónea para el avance de la investigación, en tanto permitiría corroborar vínculos, secuencias temporales y patrones de interacción relevantes para la reconstrucción de los hechos pesquisados”, argumentó Picardi.

Los investigadores siguen tratando de identificar a “la vieja del Central” y a “la señora”, otros dos intermediarios que conseguían dólares baratos o facilitaban el sistema de las importaciones. Fuentes que conocen la trama apuntan a una exfuncionaria del Central que se jubiló y ya no trabaja en la entidad. Otros apuntan a la contadora Valeria Fernández, que integraba el Registro de Auditores Externos del BCRA y tenía llegada a todos los financistas.

Picardi pretende escalar en la cadena de responsabilidades. Por eso, insistió en las últimas horas para que la Aduana identifique a los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante todo 2023. Puntualmente, el fiscal quiere saber sobre los funcionarios que intervinieron en los procesos de autorización a NEMES S H de Fuentes N y Mazza, TEFASA y Fizika SRL. Los nombres de esas tres empresas también surgen de los chats de Migueles.

El otro tramo de la causa tiene que ver con el “rulo financiero”, que llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo. Ahí se apunta a la posible connivencia entre los “cueveros” y los funcionarios del Banco Central. Hasta ahora hay solo cinco funcionarios imputados y allanados. Todos de segunda línea.

Para avanzar, Picardi le pidió al Banco Central que identifique a todos los funcionarios de jerarquía que tenían injerencia en el control de las casas de cambio , entre 2020 y 2023. Y que se detalle “los circuitos internos de autorización, validación, control y reporte existentes en relación con el acceso al mercado oficial de cambios”.

El fiscal también solicitó una copia de los sumarios en trámite contra las casas de cambio investigadas y un informe “pormenorizado” sobre los pesos que se utilizaban para fondear las cuentas de esas agencias. “Deberá establecerse la identificación de las personas humanas y jurídicas que inyectaron los pesos con los que se inició el circuito de adquisición. Asimismo, se deberá establecer la trazabilidad de las divisas adquiridas en el marco de las operaciones descriptas en los sumarios de las entidades mencionadas durante el año 2023″, reclamó mediante un oficio.

El Banco Central tiene en marcha al menos cuatro sumarios que investigan operaciones de aquella época. Uno de esos casos es el de Arg Exchange , de Piccirillo y Migueles. Entre enero y diciembre de 2023, esa agencia compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar . Esto significa un ritmo de compra diario de 768.000 dólares.

La Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRT concluyó, en junio pasado, que Arg Exchange “realizó una actividad no permitida”. La resolución sostiene que dichas operaciones se habrían realizado “ al adquirir divisas a valores oficiales destinadas a abastecer el mercado paralelo ” y agrega que “no se considera debidamente justificado el origen de los fondos”.

Piccirillo es un actor central en la causa. De hecho, todo comenzó por unos audios que grabó el financista y terminó aportando el expolicía Carlos “El Lobo” Smith , que amagó varias veces con ampliar su declaración como arrepentido. Picardi pidió en su momento la detención de Piccirillo en el country “El Yacht” de Nordelta. El financista se escapó del lugar, a la vista de los efectivos de la Prefectura. Los investigadores sospechan que en esa maniobra descartó su teléfono celular.

El fiscal volvió sobre esa línea de investigación. Acaba de pedirle a la Asociación Vecinal Nordelta un listado de todas las personas que ingresaron a la casa de Piccirillo entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024. Coincide, en parte, con el período que compartió junto a Jesica Cirio en esa propiedad. Picardi también quiere la información sobre los movimientos en la casa que ocupaba Martín Migueles dentro de ese barrio. En ese lugar se dio una reunión clave entre Piccirillo y Smith la noche posterior a la emboscada que terminó con la detención de Francisco Hauque . El expolicía reveló que esa madrugada, Cirio tuvo “una crisis de nervios”.

Fuente: La Nación