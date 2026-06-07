Simone Biles reveló que estuvo “a punto de morir” por una emergencia médica

Simone Biles , la figura más destacada de la gimnasia artística mundial , encendió las alarmas en el ámbito deportivo internacional tras comunicar que atravesó una emergencia médica durante los últimos días . La atleta de 29 años, ganadora de múltiples medallas olímpicas, utilizó su cuenta personal de Instagram para informar que permaneció internada y bajo reposo absoluto debido a un cuadro clínico que puso en riesgo su vida . El anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes siguen de cerca la carrera de la deportista, una de las más laureadas de la historia.

La gimnasta publicó una fotografía donde se observa su muñeca con las pulseras típicas de un centro de salud . A través de este mensaje, Biles admitió la gravedad de los hechos sin ofrecer precisiones diagnósticas sobre el episodio que motivó su hospitalización.

Según sus palabras, el suceso resultó uno de los momentos más críticos que vivió hasta hoy. “Normalmente no comparto este tipo de cosas porque valoro la privacidad en estos tiempos, pero estar a punto de morir no estaba en mi lista de cosas que hacer ”, redactó la multicampeona olímpica en la red social. Además, subrayó la magnitud del padecimiento. “Esta fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida, si no la más aterradora. Estuve en cama descansando toda la semana” , contó.

El silencio respecto al origen de la dolencia generó incertidumbre en los medios de comunicación estadounidenses. Ante la consulta de sus fanáticos, la deportista aclaró que brindará explicaciones sobre lo ocurrido en el futuro, aunque no fijó una fecha concreta para revelar los detalles médicos. “Lo contaré tarde o temprano” , anticipó la gimnasta, quien mantiene un perfil alto desde su regreso triunfal a la alta competencia.

El episodio actual contrasta con el excelente estado físico que exhibió hace poco tiempo en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se colgó tres medallas de oro y reafirmó su condición de leyenda viva del olimpismo moderno.

Biles, quien acumula siete medallas doradas olímpicas y 23 títulos mundiales, conoce de cerca los desafíos personales y profesionales. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la atleta debió retirarse de varias disciplinas tras sufrir los denominados “twisties” . Aquel fenómeno mental afectó su percepción espacial durante las rutinas y disparó un debate global sobre la salud mental de los atletas de alto rendimiento.

En esta nueva instancia, el hermetismo rodea los días de recuperación de la estadounidense mientras el público espera novedades sobre su estado real. Por ahora, la deportista permanece en reposo y bajo observación , centrada exclusivamente en su evolución tras el complejo cuadro de salud que alteró su agenda semanal. Luego de la internación, mostró una foto con sus mascotas en la cama de su casa y escribió: “Voy a estar aquí”.

La falta de certezas mantiene en vilo al mundo del deporte, que reconoce a Biles como una de las figuras históricas más influyentes de la disciplina por su capacidad de resiliencia y su constante superación ante adversidades extremas. Mientras tanto, la joven encara la recuperación y se espera que la situación se aclare en el futuro cercano.

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Fuente: La Nación