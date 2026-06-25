Si tenés cáscara de limón en casa, tenés un tesoro en tus manos: 5 ideas para reutilizarla en el hogar

Al terminar de utilizar un limón, la mayoría de las personas tiende a tirar la cáscara a la basura . Sin embargo, este recurso puede tener una segunda vida dentro del hogar y ayudar a resolver de manera práctica tareas del día a día.

Como tiene un aroma intenso y contiene aceites naturales, la cáscara de limón es muy útil para neutralizar olores, reforzar tareas de limpieza y hasta dejar una sensación más fresca en los ambientes. Así, es posible resolver distintas tareas con un producto natural y sin recurrir a alternativas químicas.

Si bien no reemplaza a productos desinfectantes ni a las limpiezas profundas, la cáscara de limón es una alternativa casera para aprovechar un producto que, en la mayoría de los casos, termina desechado.

Más allá de estos usos, se pueden hervir las cáscaras durante algunos minutos con agua. Así, el vapor generado perfuma el ambiente de manera natural y aporta una sensación de limpieza y frescura a la cocina.

Como si fuera poco, también pueden congelarse en el freezer para usarlas más adelante . De esta manera, es posible aprovecharlas cuando sea necesario, sin depender de haber usado un limón en ese preciso instante.

Por eso, un resto de cocina que la mayoría de las personas tira a la basura, como las cáscaras de limón, puede tener una segunda vida en el hogar. Con algunos usos simples y cotidianos, ayudan a perfumar, limpiar y reducir los desperdicios generados en casa.

Fuente: TN