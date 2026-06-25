Nuria Ocaña, abogada: “Si alguien fallece y no deja testamento, no puedes aceptar la herencia directamente”

A diferencia de lo que muchos creen, si una persona fallece y no deja testamento, los familiares no pueden avanzar de manera automática con el reparto de los bienes . Ante una situación así, la abogada Nuria Ocaña explicó cómo se debe proceder.

Según detalló en uno de sus videos, antes de repartir los bienes es fundamental realizar un trámite previo. “Si alguien fallece sin testamento no puedes aceptar la herencia directamente. Primero hay que hacer la declaración de herederos ”, afirmó.

En la Argentina, cuando alguien muere sin testamento, se inicia una sucesión intestada , también conocida como ab intestato. Este proceso judicial consiste en determinar quiénes son los herederos del fallecido para, luego, continuar con la división de los bienes.

El proceso de sucesión, en la Argentina, busca identificar quiénes son los sucesores y determinar cuáles son los bienes que forman parte del patrimonio de una persona. Además, permite saldar las deudas, si las hubiera, y finalmente entregar los bienes correspondientes.

En ese trámite aparece la declaratoria de herederos. Esta resolución judicial es clave para reconocer quiénes tienen derecho a recibir la herencia . Si se omite este paso, pueden aparecer problemas al vender una casa, transferir un auto o acceder a las cuentas bancarias del fallecido.

En el artículo 2424 del Código Civil y Comercial de la Nación se establece que las sucesiones intestadas corresponden a los descendientes , ascendientes , al cónyuge supérstite y a los parientes colaterales hasta el cuarto grado .

También es importante el lugar en el que se inicia el proceso judicial. De acuerdo con el artículo 2336 del Código Civil y Comercial, el caso queda en manos del juez del último domicilio que tuvo la persona fallecida.

No se trata de elegir cualquier juzgado o comenzar el trámite donde resulte más cómodo, sino que la ley fija un criterio concreto para ordenar el expediente y realizar los trámites sucesorios de manera correcta.

Por eso, si no existe testamento, no alcanza con un acuerdo familiar para dividir la herencia . Debe intervenir la Justicia, reconocer a los herederos y habilitar el camino legal para que los bienes se distribuyan de manera correcta.

Fuente: TN