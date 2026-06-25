Senado: el oficialismo busca blindar a Adorni y evitar su interpelación

El Senado se dispone a sesionar este jueves en medio de una fuerte incertidumbre política en torno a si el oficialismo logrará blindar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , ante la intención de un amplio sector de la oposición de reclamar su interpelación ante la Cámara alta para que brinde explicaciones sobre el notable incremento que experimentó el último año el patrimonio del funcionario.

La sesión está convocada para las 11 y todo indica que la Casa Rosada logró cerrar filas con la cantidad necesaria de senadores radicales y de fuerzas provinciales para impedir que Adorni sea sometido a una interpelación el próximo 2 de julio y, eventualmente, a una moción de censura que le implique la pérdida de confianza en su persona por parte de la Cámara alta.

Anoche, poco antes de la votación del Súper RIGI en la Cámara de Diputados se hizo presente en uno de los palcos que dan al recinto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , la principal defensora de Adorni puertas adentro del Gobierno. Cuando la divisaron, los legisladores de La Libertad Avanza comenzaron a cantar: “Adorni no se va, Adorni no se va” . Ella sonrió y festejó la ocurrencia.

En el Senado, mientras tanto, la pulseada que definirá todo se dará este jueves en el inicio de la sesión, cuando se pondrá a discusión cuál será la mayoría que se requiere para habilitar el debate de la comparecencia del jefe de Gabinete ante la Cámara alta.

Las posturas estarán divididas entre quienes reclaman una mayoría agravada de dos tercios y los que sostiene que alcanza con mayoría absoluta , que en el caso del Senado son 37 votos afirmativos.

El oficialismo sostendrá la postura de que se necesitará el apoyo de los dos tercios de los presentes para permitir el tratamiento sobre tablas del tema, ya que los proyectos que impulsan la interpelación no tienen dictamen de comisión.

Fue el acuerdo que selló el martes la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), con los jefes de las bancadas de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), y de fuerzas provinciales y bloque menores, como Carlos Espínola (Corrientes-Provincias Unidas), la peronista crítica Flavia Royón (Salta), que responde al gobernador Gustavo Sáenz , y Carlos Arce , del bloque Encuentro Misionero.

El kirchnerismo, por su parte, exigirá que se cumpla con lo acordado el miércoles de la semana pasada, cuando en reunión de jefes de bloque se convocó a sesión este jueves y se estableció que, al tratarse de una moción basada en una cláusula constitucional operativa, alcanzaba con la mayoría absoluta que establece la carta magna para aprobar la interpelación del ministro coordinador.

Bullrich está confiada con que contará con el apoyo de radicales, aunque no todos, y de provinciales para imponer su postura. De lograrlo, Adorni podrá respirar tranquilo, ya que el oficialismo bloqueará cualquier intento de hacer comparecer al jefe de Gabinete con reunir 24 votos en contra de habilitar el tratamiento este jueves.

Sin embargo, en algunos sectores de la oposición dialoguista comenzó a hacer mella la presión social ante la posibilidad de quedar protegiendo a un funcionario que mintió cuando dijo en la Cámara de Diputados que no había omitido información en su declaración jurada.

Así, el jefe del bloque de Pro, Martín Goerling (Misiones), anunció que en la sesión impulsará el tratamiento de un proyecto de resolución que presentó este miércoles y que pide la interpelación de Adorni para el 2 de julio y desafió al resto de los bloques a que apoyen su iniciativa.

“Desde el Pro vamos a hacer lo que dijimos desde el primer día respecto a la interpelación de Adorni. Mañana no habrá lugar para los grises: en el tablero se verá qué senador está a favor y quién en contra”, declaró Goerling desde la cuenta de X del bloque que preside.

Llamativo giro de Goerling, que apoyó la propuesta de Bullrich para que este jueves se requieren los votos de los dos tercios para habilitar el debate de la interpelación. En otras palabras, colaboró con su respaldo a dificultar que este jueves pueda prosperar su propuesta, ya que su proyecto no tiene dictamen de comisión.

Además del Pro y el kirchnerismo, se estima que al menos una media docena de senadores de la UCR estarían dispuestos a permitir que Adorni tenga que dar explicaciones ante el Senado la próxima semana. A ellos se sumaría la cordobesa Alejandra Vigo , que ya pidió de manera pública la remoción del jefe de Gabinete.

Las endebles explicaciones del funcionario abren una brecha incluso al interior de la bancada del oficialismo . Por lo pronto, es muy factible que Luis Juez (Córdoba) y Francisco Paoltroni (Formosa) prefieran ausentarse para no quedar a contramano de la orden bajada por Karina Milei de defender a Adorni contra viento y marea.

Un caso similar es el de Bullrich. La jefa de la bancada oficialista tomó la bandera de la crítica a Adorni, exigiéndole que explique con claridad su patrimonio, pero en las últimas horas parece haber entrado en vereda y adoptado el criterio de la Casa Rosada.

No obstante, no hay que olvidar que la senadora ya supo tomar distancia de las órdenes de Karina Milei al negarse a votar en contra, se abstuvo, del pliego de María Verónica Michelli, la candidata a jueza vetada por Javier Milei por ser cuñada de un

Fuente: La Nación