Esteban Bullrich renunció a Pro luego de que el partido auxiliara a Manuel Adorni en Diputados

El exsenador nacional y ministro Esteban Bullrich presentó hoy su renuncia irrevocable a Pro, luego de que el partido auxiliara al jefe de gabinete , Manuel Adorni, en Diputados.

“La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia. No porque crea que una persona defina el destino de un partido, sino porque las organizaciones revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender. Cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo”, argumentó Bullrich su salida con un posteo en la red social X.

Y agregó: “No escribo estas palabras desde el enojo ni desde el resentimiento. Siento un profundo agradecimiento por el camino recorrido, por las oportunidades que recibí y por tantas personas valiosas con las que compartí este proyecto. Conservo intacto el afecto por quienes, desde distintos lugares, siguen creyendo de buena fe en el PRO”.

Bullrich, uno de los fundadores de Pro y que atraviesa una enfermedad llamada Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), había publicado un duro mensaje contra Adorni hace apenas unos días. “Es un corrupto. Fin”, manifestó desde sus redes sociales.

Buenos Aires, 24 de junio de 2026 Al Ing. Mauricio Macri Presidente del PRO De mi mayor consideración: Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años. No es fácil escribir estas…

Fuente: La Nación