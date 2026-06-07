Semana clave: Adorni se apresta a presentar la declaración jurada, a un mes de la promesa de Milei

“[Patricia] lo está spoileando a Manuel. Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar los números por adelantado. Hay una fecha en la cual se hacen las presentaciones y Manuel decidió, por las estupideces que se debaten públicamente, de gente que ni siquiera sabe sumar y restar... Manuel de hecho estaba en eso. Así que lo que hizo Patricia fue spoilear lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números. Los tiene, eso no es un problema. Está hablando para poder presentarlos antes y que se terminen todas estas fantasías y mentiras".

Este fin de semana, más precisamente el sábado, se cumplió un mes exacto desde que el presidente Javier Milei se comunicó desde Estados Unidos y pronunció esas palabras en LN+ , apenas después de que la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich , le exigiera a Adorni adelantar su papeleo.

La declaración jurada del jefe de Gabinete todavía no fue alumbrada , pese a que desde el propio Gobierno − tal como publicó LA NACION − habían asegurado que en la semana terminada saldría a la luz. Algunas voces del oficialismo renovaron las esperanzas de que el acto se consume finalmente esta semana . Otras son menos optimistas.

“El plazo es hasta el 31 de julio. Cada uno de los ministros puede presentar la declaración jurada cuando quiera antes de esa fecha ”, fue la explicación oficial. Adorni, según Milei, tenía todo para anticiparla hace un mes.

A este ritmo, la llegada del papeleo ya aúna sus caminos con el Mundial , que tendrá su fecha inaugural en el estadio Azteca de México el jueves. Casualidad o no, la nueva ilusión para la Selección, que irá por su cuarta estrella, coincidirá con la primera vez que públicamente, a través de este documento, Adorni explique con qué fondos supuestamente solventó sus viajes y su incremento patrimonial desde que es funcionario público.

En el Gobierno admitían en estos tiempos turbulentos para el jefe de Gabinete que la Copa del Mundo sería un aliciente para dispersar las tensiones sobre su figura, con una fuerte caída en su imagen que también impactó en las percepciones sobre Milei y toda la gestión libertaria.

Este lunes también se cumplen tres meses desde que Clarín confirmó que la esposa de Adorni viajó a Estados Unidos en el avión oficial. Al día siguiente, Carlos Pagni reveló el vuelo del jefe de Gabinete y su familia en un avión privado a Punta del Este, por el feriado del carnaval.

La investigación por la travesía ya fue desestimada como delito por la Justicia. No así el periplo a Punta del Este, investigado como presuntas dádivas, ya que las facturas del viaje están a nombre de Marcelo Grandio y su productora, que fue contratada por la TV Pública, que funciona bajo la órbita del funcionario.

Esas revelaciones, más la falta de un explicación del jefe de Gabinete, iniciaron derrotero de problemas para el funcionario, que siempre fue respaldado por los hermanos Milei .

En las distintas tribus oficialistas tienen presente que el jefe de Gabinete adeuda la declaración jurada, pero todos buscan despegarse del trámite. “Yo no participo”, “no atiendo ese tema”, “ese tema me excede” son frases que se repiten en el día a día de la Casa Rosada. La estrategia se la endilgan al propio Adorni y a sus abogados y contadores.

Los dimes y diretes son tales que por estas horas en una de las oficinas libertarias circuló que el trámite de Adorni seguirá demorado porque el monto en criptomonedas con el que pensaban justificar una parte de su patrimonio no cerraba. De momento, se espera que incluya herencias de su abuela y de su padre , como así también préstamos documentados con terceros.

“Pueden aparecer más jubiladas”, decía una voz del Gobierno buscando apelar al humor y también con una referencia a las prestamistas ya conocidas del jefe de Gabinete.

En Balcarce 50 saben que la documentación del ministro coordinador será observada en detalle y que no servirá para torcer el juicio de la opinión pública . Sin embargo, el consenso generalizado entre las fuentes oficialistas es que con una “buena declaración jurada” que intente abarcar los gastos ya probados en sede judicial el funcionario podrá evitarse una imputación por enriquecimiento ilícito .

“De última, le reclamarán por qué no declaró algún préstamo u otro monto , pero será una complicación menor a estar imputado por enriquecimiento ilícito”, resumió a LA NACION una fuente del Gobierno, en una tesis que comparten en distintos despachos.

En la Casa Rosada se barajó también la posibilidad de que los ministros presentaran sus declaraciones juradas el mismo día que el jefe de Gabinete , para así amortiguar el impacto de la tan esperada documentación. Incluso, hay funcionarios que ya tienen lista su documentación pero que aguardan que Adorni haga público su trámite. “Lo estoy esperando a él como un gesto, para no generar ruido” , se lo escuchó decir a un integrante del Gabinete.

A lo largo de estas semanas, voces oficiales se encargaron de precisar que no había fecha exacta para la presentación. Después, que “no faltaba mucho”. Tras bambalinas, se barajó que Adorni esperaba a que pasaran todos los testigos y las últimas diligencias judiciales para ver qué monto debería justificar.

Un integrante de las altas esferas de la Casa Rosada especulaba el fin de semana: “Entiendo que esta semana será” . Algunos se animan a ponerle fecha, pero nadie lo confirma.

Fuente: La Nación