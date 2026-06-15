Secuestraron más de 205 kilos de droga tras un operativo en Salta y hay dos personas detenidas

Más de 205 kilos de droga fueron incautados en un operativo realizado en la zona sur de la ciudad de Salta , tras el allanamiento de una vivienda en barrio Juan Pablo II . La acción policial resultó en la detención de una mujer mayor de edad y permitió avanzar en el desmantelamiento de un presunto circuito de acopio y distribución de estupefacientes .

La investigación, bajo la órbita federal, había comenzado menos de 24 horas antes, luego de un control vehicular en barrio El Rosedal , que ya había dejado a un hombre arrestado y el secuestro de droga en su automóvil.

El hallazgo de la droga en la vivienda allanada fue posible gracias al seguimiento realizado por las autoridades, cuando efectivos de Seguridad Vial detectaron irregularidades en la documentación de un automovilista . La requisa, realizada en presencia de testigos civiles, reveló que el vehículo transportaba paquetes con marihuana y cocaína en el baúl. El conductor fue detenido en el lugar, y el caso pasó bajo la responsabilidad de la Dirección General de Drogas Peligrosas .

La secuencia de procedimientos se desarrolló en menos de un día y permitió secuestrar una cantidad de droga equivalente, según cálculos oficiales, a más de 900 mil dosis no comercializadas. La sustancia estaba acondicionada en distintos paquetes, lista para su fraccionamiento y posterior distribución en la provincia. Las autoridades federales informaron que los dos detenidos, un hombre y una mujer, quedaron a disposición de la Justicia y que la investigación se centra en determinar el origen y destino final del cargamento, así como el alcance de la red involucrada.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, el operativo fue coordinado por la Fiscalía Federal de Transición en turno y el Juzgado Federal 1 de Salta . En el inicio de la causa también intervino la Fiscalía Federal de Delitos Complejos , encargada de las primeras medidas tras el hallazgo en el control vehicular. Con base en los resultados obtenidos, se ordenaron nuevas diligencias que derivaron en el allanamiento y la incautación de la mayor parte de la droga.

Ahora, la investigación se orienta ahora a esclarecer el origen de la droga, identificar su destino final y determinar si existen otras personas vinculadas a la organización o al circuito de distribución . Se están analizando los elementos secuestrados durante las medidas judiciales —incluidos vehículos, teléfonos y documentación— para establecer posibles conexiones con otros domicilios o puntos de venta.

La causa quedó bajo jurisdicción federal, al estar vinculada al tráfico de estupefacientes. La Justicia Federal deberá definir la situación procesal de los dos detenidos y profundizar las pericias sobre la droga incautada, los vehículos, teléfonos y demás elementos secuestrados.

Días atrás, en un operativo de envergadura inusual para la región, fuerzas de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia y efectivos de Gendarmería Nacional lograron desarticular una red narcocriminal que operaba entre las provincias de Salta y Catamarca .

La acción coordinada, que involucró a múltiples dependencias y recursos, permitió detener a integrantes clave de la estructura, incautar drogas de alto valor y secuestrar vehículos y elementos vinculados al tráfico ilegal.

La investigación, impulsada por el Juzgado Federal de Catamarca a cargo del Dr. Miguel Ángel Contreras , se centró en una organización señalada por el acopio y comercialización de estupefacientes en el Valle Central .

El despliegue comenzó el sábado pasado de la semana pasada por la tarde, cuando fuerzas federales y provinciales montaron un operativo cerrojo para interceptar un Volkswagen Polo blanco . El vehículo, que circulaba por la capital catamarqueña, estaba tripulado por tres hombres , todos oriundos de Salta. Al advertir la presencia policial, los ocupantes intentaron huir, desencadenando una persecución que se extendió por diversas calles y requirió la intervención de patrulleros de distintas jurisdicciones.

El operativo culminó en la intersección de avenidas Alem y Güemes , donde los agentes lograron detener y reducir a los sospechosos , cuyas edades oscilaban entre 21, 23 y 25 años . Al requisar el automóvil, los efectivos hallaron 3,136 kilogramos de cocaína compactada en “ladrillos”, cada uno con el sello del delfín , una marca asociada a cárteles transnacionales de estupefacientes. Además, se secuestraron cinco comprimidos de Midazolam de 15 mg, y el mismo vehículo utilizado para el transporte quedó bajo custodia judicial.

La detención de los tres salteños funcionó como detonante para una serie de allanamientos simultáneos en domicilios de la ciudad de Catamarca , realizados durante la tarde del último martes. En estos procedimientos, los agentes incautaron 303 gramos de marihuana compactada, diversos envoltorios con cogollos listos para la venta al menudeo, semillas de cannabis sativa y dos envoltorios de tusi (o cocaína rosa), una sustancia sintética de elevado costo y circulación poco habitual en la zona.

El operativo también permitió secuestrar dos balanzas grameras de precisión , un posnet utilizado para transacciones electrónicas, una caja fuerte , una cámara de seguridad instalada para controlar el búnker, once teléfonos celulares, dos motocicletas y un vehículo particular. Las fuerzas actuantes detuvieron a cinco personas identificadas como responsables de la distribución y adulteración de las sustancias: una joven de 27 años , una mujer de 36, y tres hombres de 23, 30 y 42 años.

En el marco de la causa, la Justicia Federal dispuso la realización de tres allanamientos simultáneos en Salta ese mismo martes, con el objetivo de localizar y desmantelar los centros de acopio desde donde partían los cargamentos marcados con el sello del delfín hacia Catamarca.

La operación fue liderada por el Juzgado Federal de Catamarca , que ordenó todas las medidas procesales, y contó con la colaboración de la Dirección Drogas Peligrosas y Gendarmería Nacional .

La investigación continúa abierta, con el objetivo de identificar posibles ramificaciones de la red y determinar la procedencia exacta de los cargamentos. El destino de los vehículos y bienes incautados quedará sujeto a lo que disponga la Justicia Federal, en tanto se profundizan las pericias sobre las sustancias y dispositivos electrónicos secuestrados.

Fuente: Infobae