Se entregan los Martín Fierro de Portales Web: uno por uno, los nominados y los ganadores

La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) entrega este jueves los premios Martín Fierro de los Portales Web . Clarín tiene 17 nominaciones en la segunda edición de la gala, que se hace desde el Goldencenter de Parque Norte y reconoce a "lo mejor del periodismo digital del año 2025".

Los premios Martín Fierro de los Portales Web tienen 33 rubros. Clarín es candidato en las categorías mejor sitio de noticias, innovación en medios digitales y diseño integral, además de 12 periodistas y columnistas con nominaciones individuales: Ricardo Roa, Eduardo Van der Kooy, Ezequiel Burgo, Nicolás Wiñazki, Mariano Roa, Daniel Avellaneda, Lucía Salinas, Pablo Scholz, Miguel Wiñazki, Alejandro Borensztein, Felipe Pigna y Norberto Abdala.

También está nominado el documental "Paralelo 46: la flota depredadora".

Fuente: Clarín