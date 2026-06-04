Cuánto cobra un plomero por arreglar un baño de 4 m² en junio

Cuando se rompe un caño, aparece una humedad o una canilla empieza a perder, conseguir un plomero rápido es clave. Pero también es fundamental saber cuánto puede costar el arreglo , sobre todo en un contexto donde la demanda de oficios manuales no para de crecer y la falta de relevo generacional complica aún más la situación.

A diferencia de otros rubros donde los salarios están definidos por convenios y paritarias, los plomeros manejan valores de referencia que cambian según la complejidad del trabajo, la urgencia, la experiencia del profesional y hasta la antigüedad de la vivienda. Además, la reputación juega un papel clave: los más recomendados suelen tener la agenda llena y cobrar tarifas más altas.

En junio de 2026, los precios de referencia de la mano de obra para plomería son los siguientes:

Estos valores corresponden solo a la mano de obra y no incluyen materiales, repuestos ni traslados especiales, según informó Clarín.

Si se consideran trabajos habituales como la colocación de un inodoro, un bidet, la instalación de griferías y conexiones sanitarias, el presupuesto puede ubicarse entre $120.000 y $250.000 , dependiendo de la complejidad del proyecto y de la zona donde se realice.

El precio puede ser aún mayor si el trabajo incluye modificaciones en cañerías existentes, colocación de llaves de paso, instalación de bombas presurizadoras o tareas de albañilería complementarias.

Además, estos montos corresponden únicamente a la mano de obra y no contemplan materiales , artefactos sanitarios, griferías ni revestimientos. Por eso, antes de iniciar una obra, los especialistas recomiendan solicitar varios presupuestos detallados para comparar costos y alcances del servicio.

Uno de los factores que más influye en el presupuesto es la urgencia . Un arreglo programado suele costar mucho menos que una destapación de madrugada o un fin de semana. Además, hay trabajos que requieren herramientas específicas, inspecciones técnicas o varias horas de ejecución, lo que puede elevar el precio final.

La zona también es clave: en grandes ciudades o barrios con alta demanda, las tarifas suelen estar por encima del promedio. Muchos plomeros cobran una visita inicial para evaluar el problema antes de pasar el presupuesto definitivo.

Fuente: TN