Denuncian a un falso productor de modelos por presuntos abusos durante castings realizados en consultorios

“Artemoda” , una supuesta agencia de modelos, convocaba chica s de entre 13 y 23 años mediante un popurrí de videos de otras chicas como ellas, que aseguraban a coro ser modelos exitosas y llevar varios años trabajando junto a “Gabi”, el dueño de esta agencia. La oferta consistía en hacerles fotos profesionales para lanzar sus carreras y también conectarlas con marcas que pudieran contratarlas. El perfil de Instagram tenía 102.000 seguidores y casi ninguna interacción, y estaba abierto a nombre de Gabriel Ledesma , un hombre de 39 años.

Según tres testimonios de modelos con identidad reservada que publicó Telenoche , este hombre las llamó por teléfono y las citó personalmente, pero no precisamente en una agencia de modelos sino en lugares que resultaron ser consultorios de médicos y de psicólogos, en Recoleta y en Caballito .

Cuando llegaron allí, según los relatos de estas modelos, el hombre les tomó las medidas él mismo, con el objetivo de incluirlas en una base de datos para conectarlas con marcas comerciales, pero les dijo que las medidas se tomaban desnudas porque él se dedicaba a la alta costura y así era como se hacía esto.

De acuerdo con los testimonios, en ese contexto las habría tocado en sus partes íntimas. “Él me midió hasta el alma” , dijo una de las modelos. “Me apoyó la cinta métrica en las partes íntimas. Fue un abuso total de poder y de conocimiento”, dijo otra. Una tercera denunciante sostuvo: “Me estiraba los pechos, me los tocaba y me los movía para ver si tenía estrías”. Las modelos aportaron chats y audios de sus comunicaciones con el supuesto productor.

Los testimonios también coinciden en que el hombre les pidió datos personales y fotocopias de los DNI, y también les sacó fotos y videos con un celular. Esas fotos se habrían enfocado en lunares y estrías, con el fin de conectar a las modelos con marcas de cremas antiestrías.

Además, según las denunciantes “Gabriel” les fotografió las partes íntimas con la excusa de conectarlas con una marca de servicios de depilación definitiva. Ninguna consiguió trabajo con marcas ni recuperó sus fotos.

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“No sabemos qué hace con las fotos, pero creemos que es algo para su beneficio”, dijo a Telenoche una cuarta modelo, que investigó a Artemoda a partir de lo que le pasó a una amiga, que relató haber atravesado lo mismo. “Todas las chicas era la primera vez que iban y, como las contacta un productor, es como que una se pone contenta una. Mira las redes, tiene seguidores, tiene videos de chicas. Y todo pareciera como que es real”.

Telenoche buscó a Ledesma en los lugares donde citó a las modelos, por ejemplo en los consultorios de Santa Fe 1179, 5to A. Además, intentó comunicarse con él por Whatsapp , teléfono y correo electrónico, y no recibió respuesta . También lo contactó por Instagram, pero el supuesto productor optó por bloquear a la periodista que lo contactó. Y tras la emisión de la nota vació de seguidores y videos la cuenta de Instagram.

“Gabriel” también se presentaba como el elegido para reclutar chicas de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires para “Miss Argentina”. Además, en otras redes sociales, se presentaba como empresario, especialista en educación y profesor universitario. Se desempeña como taxista y chofer de aplicaciones. La trama forma parte de una causa judicial que se encuentra en trámite en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.

Fuente: TN