Se desplomó Eriksen en la cancha y se suspendió el amistoso entre Dinamarca y Ucrania

Christian Eriksen se desplomó en el amistoso entre Dinamarca y Ucrania y el partido fue suspendido. Según la Unión Danesa de Fútbol, el futbolista —que lleva un marcapasos desde que sufrió un paro cardíaco en pleno partido en la Eurocopa en 2021— está “consciente y se encuentra bien dadas las circunstancias”.

En un video difundido en redes se observa el momento en que el jugador se agarra el pecho y luego cae sobre el césped.

El médico de la selección danesa, Morton Boesen , precisó en un comunicado que, a pesar del incidente, Eriksen salió caminando del campo de juego por sus propios y medios y que el marcapasos “respondió como debía”.

“Estuvo inconsciente durante un breve momento, pero recuperó la consciencia muy rápidamente y pudimos comunicarnos con él enseguida”, aseguró.

Y añadió que se le realizarán más exámenes en el hospital para determinar las causas del incidente. “Seguimos en contacto permanente con él y con los médicos que lo están atendiendo. Pero Christian está bien, y me pidió que transmitiera sus saludos a todos los jugadores y que les dijera que estaba bien”, señaló.

El episodio recordó el dramático momento en que Eriksen sufrió un paro cardíaco ante Finlandia durante la Eurocopa 2021 . En aquella ocasión, el mediocampista cayó fulminado cerca de la línea lateral tras sufrir paro cardíaco súbito.

Gracias a los masajes cardíacos y al uso clave de un desfibrilador, el jugador fue reanimado sobre el césped. Recobró el conocimiento y fue trasladado al hospital, mientras el partido contra Finlandia quedaba suspendido.

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Fuente: La Nación