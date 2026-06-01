Se aproxima un fenómeno de varios días que traerá tiempo húmedo, fresco y lluvias: las zonas afectadas

La presencia de frente inestable comenzará a dominar las condiciones meteorológicas en gran parte del país durante las próximas horas y provocará un escenario marcado por tiempo húmedo , fresco y lluvias por tercera semana consecutiva, según consignó el sitio especializado Meteored .

Varias ciudades de Buenos Aires se vieron afectadas por la llegada de los fenómenos desde este lunes por la mañana. El día abrió con una temperatura mínima de 10°C y cerrará con una máxima cercana a los 15°C .

Las condiciones climáticas coincidirán además con la continuidad de la alerta violeta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por bancos de niebla y reducción de visibilidad en sectores de la provincia y la ciudad de Buenos Aires , donde ya se registraron complicaciones en rutas, accesos y servicios de transporte.

Según detalló en el último informe, la alerta también se extendió en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe .

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó evitar desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones al conducir.

Entre las principales medidas preventivas, el organismo aconsejó:

En la misma línea, desde el Ministerio de Transporte bonaerense pidieron no detenerse sobre banquinas o calzadas y verificar el estado general de los vehículos antes de salir a la ruta.

Para la semana se espera una combinación de nieblas, neblinas, humedad, frío y lluvias . Según informó el organismo meteorológico, el martes la temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 15°C .

El miércoles , en tanto, la jornada presentaría un leve aumento térmico con una mínima de 12°C y una máxima de 17°C. El jueves iniciará con una mínima de 13°C y máxima de 18°C .

El final de la semana llegaría con mayores probabilidades de precipitaciones . El viernes la mínima será de 14°C y la máxima de 20°C , dando paso así a los chaparrones que podrían registrarse durante el sábado.

Fuente: La Nación