Salta: un albañil fue condenado por apuñalar a su ayudante y tratar de incendiarle la casa

Un albañil de 47 años fue condenado a nueve meses de prisión efectiva tras apuñalar a su ayudante e intentar incendiarle la casa en la localidad salteña de Cerrillos. El hombre fue acusado de amenazas de muerte y agresiones reiteradas contra una mujer que trabajaba con él en el rubro de la construcción.

La condena fue el resultado de un juicio abreviado homologado por el juez de Garantías del Distrito Centro, Ignacio Colombo, luego de un acuerdo entre las partes.

Según la investigación, los episodios de violencia ocurrieron entre octubre de 2025 y mayo de 2026. Durante ese período, el acusado se presentó en reiteradas oportunidades en la vivienda de la víctima y protagonizó distintos ataques.

De acuerdo con el expediente, golpeó paredes y puertas de la casa — una construcción de madera —, arrojó bloques contra el inmueble y provocó daños materiales. También la amenazó de muerte en varias ocasiones.

En uno de los hechos, roció con alcohol una cortina y la prendió fuego. En otro episodio, arrojó nafta sobre la vivienda y arrancó el medidor eléctrico, dejándola sin suministro de energía.

El ataque más grave ocurrió durante la madrugada del 15 de mayo. Según la acusación, el hombre irrumpió en la casa tras derribar la puerta, tiró a la víctima sobre una cama, la pateó en la cara, la hirió con un cuchillo en una pierna y volvió a amenazarla de muerte.

Una vecina llamó al 911 al escuchar los gritos. Cuando la Policía llegó al lugar, ingresó a la vivienda y detuvo al agresor.

La Fiscalía de Cerrillos sostuvo que existía una situación de asimetría de poder, ya que la mujer trabajaba para el acusado . Además de la pena, durante la audiencia se pidió al Servicio Penitenciario que garantice un tratamiento por consumo problemático de alcohol para el condenado.

La víctima, en tanto, deberá ser notificada cuando el agresor recupere la libertad.

Fuente: TN