Rodríguez Larreta dijo que Adorni “tiene que tener un poco de dignidad y renunciar”

El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta consideró este miércoles que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , tiene que “renunciar” a su cargo por “dignidad”, en medio del escándalo por la causa contra el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito .

“Lo de Adorni es todo una vergüenza. Todo. Las contradicciones y las idas y vueltas. El reconocerse un evasor. Pero ahí tenés las contradicciones del Gobierno diciendo que los evasores son héroes. Tiene que renunciar, lo tienen que echar, tiene que tener un poco de dignidad y renunciar” , afirmó el actual legislador por Volvamos Buenos Aires en declaraciones al canal de streaming Gelatina .

Y manifestó que “ojalá que la Justicia avance rápido” .

Consultado sobre la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , el actual legislador porteño apeló a una frase críptica: “Los patos son aves migratorias” . Ante las risas de los presentes, abundó: “Es la historia de su vida”.

De esa manera hizo referencia al paso de Patricia Bullrich por distintos partidos , desde la Coalición Cívica, el PRO y, ahora, La Libertad Avanza, por mencionar algunas de las últimas escuderías de la exministra de Seguridad.

También cuestionó la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri , con quien mantiene un enfrentamiento político. “Para el PRO fue muy identitaria la buena gestión en la Ciudad. Eso hoy se rompió” , criticó.

Y añadió: La mejor manera de evaluar una gestión son los votos. Nosotros ganamos todas las elecciones siempre. Cambió el gobierno, vino Jorge Macri y perdimos por paliza”, dijo en referencia a las elecciones legislativas del año pasado.

También reprochó que el PRO hoy “esté en La Libertad Avanza”. “En la última elección fueron juntos”, dijo e insistió: “Con ( Javier ) Milei y La Libertad Avanza no tengo nada que ver”.

Mientras tanto, y tal como contó LA NACION , Adorni logró conseguir algo de oxígeno político luego de que Bullrich consiguiera el apoyo de la oposición dialoguista para postergar hasta la semana próxima la sesión del Senado en la que se iba a discutir un pedido de interpelación y moción de censura impulsado por el kirchnerismo.

Como moneda de cambio, la legisladora libertaria debió aceptar que en la siguiente sesión, convocada para el próximo jueves 25, la Cámara alta aprobará un pedido de interpelación para el próximo 2 de julio.

En otras palabras, Adorni ya no concurrirá al Senado a brindar su informe sobre la marcha del Gobierno, como había anunciado desde las redes sociales, sino que deberá someterse a la preguntas de los senadores sobre el incremento de su patrimonio registrado en el último año .

No es la primera vez que Rodríguez Larreta le apunta a Adorni. La semana pasada se había sumado a los distintos funcionarios que chicanearon al jefe de Gabinete y dedicó un video sobre viviendas con créditos accesibles para quienes “no encuentran su pendrive con bitcoin” , en referencia a las declaraciones del funcionario en su entrevista con LN + .

“Para los que no encuentran su pendrive con bitcoin, en este video te explicamos cómo la Ciudad podría sumar 25.000 nuevas viviendas para la clase media con créditos accesibles”, expresó Rodríguez Larreta en aquella oportunidad, como aparte de su campaña para volver a la Jefatura de Gobierno en las elecciones de 2027.

Fuente: La Nación