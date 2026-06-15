Rociar vinagre sobre el colchón antes de hacer la cama: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El colchón es uno de los elementos del hogar que más tiempo está en contacto con nuestro cuerpo. Aunque suele cambiarse la ropa de cama con frecuencia, la superficie donde dormimos puede acumular humedad, olores, ácaros y suciedad que pasan desapercibidos durante la limpieza habitual.

En este marco, especialistas en limpieza doméstica señalaron un truco casero simple, económico y cada vez más difundido: rociar vinagre blanco sobre el colchón para ayudar a neutralizar olores, refrescar la superficie y complementar su mantenimiento periódico.

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto con propiedades antibacterianas y antifúngicas ampliamente estudiadas. Diversas investigaciones demostraron que puede ayudar a reducir la presencia de algunos microorganismos y a neutralizar olores en distintas superficies del hogar.

Además, el vinagre ayuda a eliminar olores producidos por el sudor, la humedad y el uso diario. Desde el punto de vista práctico, especialistas en limpieza natural explican que:

De esta manera, se convierte en una alternativa accesible para mantener el colchón en mejores condiciones entre limpiezas más profundas.

Este procedimiento se puede repetir aproximadamente una vez al mes como parte de la rutina de mantenimiento del colchón. En casos de olores persistentes, algunos especialistas recomiendan realizarlo cada dos semanas.

Gracias a estas propiedades, el vinagre blanco es cada vez más utilizado en distintos rincones del hogar. En el caso de los colchones, puede ayudar a mantener una sensación de frescura y limpieza durante más tiempo. Sin embargo, los especialistas recuerdan que no reemplaza una limpieza profunda periódica ni las medidas básicas de higiene, como ventilar la habitación y cambiar regularmente la ropa de cama.

Fuente: TN