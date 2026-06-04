Robos en San Isidro: cómo operaba la banda de un cartero que marcaba casas en barrios exclusivos

Uno de los sospechosos aprovechó su trabajo de cartero para hacer inteligencia en una de las zonas más exclusivas de San Isidro . Junto a dos cómplices, por la noche, ingresaba a distintas casas parar robar. Un abogado y su familia las víctimas de uno de los casos cometidos estos ladrones que finalmente fueron detenidos.

La modalidad utilizada por estos delincuentes consistía en ingresar a propiedades por los fondos durante la madrugada, irrumpir adentro de la casa, amenazar a sus ocupantes y escapar con el botín.

De acuerdo a la investigación, un abogado de 63 años y su familia se encontraban en domicilio del barrio La Horqueta de San Isidro cuando fueron sorprendidos de madrugada por estos ladrones.

Según relataron las víctimas, al menos tres ladrones ingresaron a la casa tras forzar una reja de una ventana ubicada en unos costados de la vivienda.

Una vez adentro, maniataron a la familia y a una empleada . A todos los amenazaron mientras recorrían los ambientes.

Finalmente, los delincuentes robaron computadoras, joyas, ropa, medallas, celulares y dólares, y escaparon.

Lo ocurrido en la vivienda del abogado de La Horqueta comenzó a ser investigado por el personal de la comisaría 3ra. de Boulogne y la DDI de San Isidro bajo las órdenes de la fiscalía del distrito.

Del análisis de las imágenes de as cámaras de seguridad se estableció que al jardín de la casa entraron cuatro personas y que en la calle contaban con el apoyo de un Volkswagen Vento gris que ya va venía siendo investigado por otros hechos similares en la zona norte.

Al seguir la pista de ese auto, los detectives policiales llegaron hasta un domicilio de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, donde fue detenido Andrés Ponce (20).

En ese mismo lugar, los oficiales también secuestraron el Volkswagen Vento que había quedado registrado por las cámaras de seguridad y parte dle botín robado.

Los procedimientos continuaron en otras cinco propiedades de Grand Bourg y Don Torcuato en los que fueron detenidos dos hermanos, identificados como Brian y Leandro Sarandon, de 28 y 36 años.

Éste último era empleado de un correo privado y quedó imputado de realizar las tareas de inteligencia y marcar las casas para luego ingresar a robar.

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Los trabajos de inteligencias consistían también en volver a la zona con un Peugeot 308 -también secuestrado en los procedimientos- y luego, con el Vento, regresaban para cometer los ilícitos.

A su vez, se determinó que el Volkswagen tenía un pedido de captura por robo en José C. Paz y que la banda le cambiaba la patente antes de cada robo que concretaba.

Fuente: Clarín