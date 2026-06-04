La ex policía hot de la Ciudad, involucrada en un triple choque fatal en la autopista Riccheri

Nicole Gabriela Verón (25) , la agente de la Policía de la Ciudad que fue echada de la fuerza luego de viralizarse videos hot con el uniforme, quedó envuelta en un confuso episodio luego de que se encontrara droga en el auto en el que viajaba y que participó de un triple choque en la autopista Riccheri que terminó con un muerto.

El hecho se registró este miércoles cerca de las 17, cuando sobre el kilómetro 23,6 -sentido a Ezeiza- de la autovía ocurrió un accidente en cadena que involucró una camioneta Ford EcoSport, un BMW Serie 4 y un Toyota Etios.

Por razones que se intentan establecer a través de las pericias, el conductor de la EcoSport, identificado como Hugo Javier López (48) , salió despedido del auto tras impactar sobre un árbol ubicado en la zona parquizada de la traza. Como resultado, el hombre murió.

Aparentemente, López perdió el control de la camioneta e impactó a los otros dos coches.

Cuando llegó la Policía, identificó a los ocupantes de los otros vehículos. El conductor del Etios resultó ileso, al igual que las tras mujeres que viajaban en el BMW, entre ellas Verón, otra joven de 21 años que iba al volante y una adolescente de 17 años.

Según las fuentes consultadas, la ex agente se subió al patrullero de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal Argentina y ocultó detrás de uno de los asientos una pistola Bersa calibre 9 milímetros , con cargador y ocho proyectiles.

Cuando los oficiales revisaron el BMW, hallaron marihuana y elementos de fraccionamiento , por lo que informaron a la fiscalía de turno de Ezeiza.

El fiscal Carlos Hassan, de la Fiscalía N° 2 de Ezeiza, notificó a Verón del inicio de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego, ya que si bien no tenía impedimento, no tenía permiso de portación.

Además, junto a sus acompañantes le abrieron otro expediente por la averiguación de ilícito vinculado a la droga hallada, para establecer si era para consumo personal o si estaba vinculado al narcomenudeo.

En tanto, las tres mujeres y el conductor del Etios también fueron notificados por el inicio de la causa del incidente de tránsito que provocó la muerte a López.

Nicole Gabriela Verón se hizo conocida cuando se viralizaron videos de ella con el uniforme de la Policía de la Ciudad, fuerza que perteneció durante tres años y medio y de la que fue echada en diciembre del año pasado.

"La conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público, colisionando palmariamente con los principios y valores rectores de la vocación policial", expresó el documento firmado por el secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro.

La joven de 25 años realizaba videos eróticos en redes sociales con el uniforme y fue exonerada de la fuerza porteña tras la viralización de sus contenidos.

Nicole se abrió una cuenta de Only Fans, plataforma en la que se sube contenido erótico, y los suscriptores pagan por ver ese material.

"Me arrepiento de lo que hice, estuve mal, pero no tuve intenciones de ofender a la Fuerza policial. Yo empecé haciendo videos audaces, con otra ropa y todo iba más o menos normal y no pasaba nada, tenían visibilidad pero ninguna locura...", expresó en una entrevista con Clarín .

En esa misma nota, la ahora ex policía aseguró que un mes facturó seis millones de pesos, diez veces lo que cobró estando de licencia médica en la Policía.

"Cuando empecé a ver lo que estaba ganando, me puse a producir a pleno. Era un monto soñado, al que no me podía negar por una actividad tranquila, que hago en una casa y en la que no molesto a nadie. No es ningún pecado, no me encuentro con gente, nadie me toca, no soy una prostituta . Sí, me pude haber equivocado al usar el uniforme oficial, pero te juro que no lo sabía", expresó.

Desde el 4 de junio del año pasado, Nicole se encontraba de licencia médica por las secuelas que le produjo una situación de violencia de género con su última pareja.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín