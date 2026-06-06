Retroceden los precios de la hacienda para invernada

Finalmente, el mercado de hacienda para invernada dio un paso atrás en los precios, sobre todo en la región de cría del norte. Allí desparecieron los 7000 pesos por kilo del macho de 180 kilos de febrero-marzo y los 6500 de abril-mayo, para caer a 6200-6300 a principios de junio. En tanto, en la región pampeana los valores retrocedieron a 6500-6700 pesos.

“ La caída de precios en el norte tiene su origen en la necesidad de aliviar los campos una vez que se secan las pasturas de verano y la hacienda corre el peligro de perder peso durante el invierno . En el sur, en cambio, la oferta de cabezas es más restringida por un otoño benigno y buen desarrollo de verdeos de invierno y pasturas, lo que permite retener un poco más los terneros en el campo”, diferencia el consignatario Juan Pedro Colombo .

En tanto, las hembras valen 5700 pesos por kilo en el norte y 6000 en el sur. Por el lado de la demanda, se ve que los feedlots están muy bien abastecidos, funcionando a pleno, sin requerir terneros en esta época, lo que reduce la cantidad de manos levantadas en los remates; los encargados de compras recién volverán a pesar fuerte en el mercado dentro de tres o cuatro meses.

Otro factor que tiró abajo los precios de la hacienda flaca es la caída de las cotizaciones del gordo (del 5-6%) porque apareció más oferta que en abril-principios de mayo. “Había hacienda terminada retenida, que ahora se carga, toda vez que no se avizoran nuevos picos de precios y los campos se achican”, observa Colombo .

En tanto, el consignatario no detecta caídas significativas en la hacienda para cría. Se mantiene la demanda por estas categorías, por parte de agricultores que van terminando la cosecha de granos gruesos y por productores que vendieron bien los terneros y compran vacas de rodeo. Así, una buena vaquillona preñada cotiza a 2,5M/$ y una vaca usada, a 1,8-1,9M/$.

Por su parte, Javier Lafuente , un operador que tiene muchos años en el mercado de invernada, admite que “ya no hay los 7000 pesos por kilo de principios de año, pero se desarrollan ventas fluidas, con terneros que cotizaron a 6200-6500 pesos en los remates realizados en la zona norte de cría” . Mientras, el mercado de vaquillonas y vacas de cría atraviesa un momento expectante porque los compradores deberían descargar la hacienda a pocos días de comenzar el invierno, el momento de peor oferta forrajera.

Fuente: La Nación