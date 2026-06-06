Hay alerta amarilla por tormentas en 9 provincias para este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para distintas regiones del país durante este fin de semana. Si bien el fenómeno comenzará de manera puntual durante la noche del sábado, será el domingo 7 de junio cuando las tormentas alcancen su mayor extensión.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias con cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas”, detalla el organismo.

En cuanto a la precipitación acumulada, informa: “Se esperan valores de entre los 30 y 50 mm , pudiendo ser superados de forma puntual”.

La alerta rige solamente en algunos sectores de Córdoba y Santa Fe , durante la noche.

Durante el domingo, la alerta amarilla rige en San Luis , Córdoba , Santa Fe , Chaco , Corrientes , Entre Ríos , el este de Santiago del Estero , el noreste de La Pampa y el noroeste de la provincia de Buenos Aires .

Fuente: TN