Restituyeron en su cargo a la jueza de Chubut que había sido desplazada por besar a un preso: los argumentos de la sentencia

El regreso de Mariel Suárez al juzgado de Comodoro Rivadavia marca un giro inesperado para el Poder Judicial de Chubut : la jueza que había sido apartada de su cargo por besar a un preso deberá retomar sus funciones de inmediato, según ordenó este jueves el Superior Tribunal de Justicia provincial. La sentencia, a la que tuvo acceso Infobae , anula por completo el proceso disciplinario que la desplazó y sostiene que la investigación y el juicio en su contra estuvieron viciados desde el inicio por falta de imparcialidad.

Para los jueces Diego Trad, Roberto Barrios, Carina Estefanía, Javier Raidan y Andrés Giacomone la destitución de Suárez, anunciada el 15 de noviembre de 2023, se apoyó en un proceso donde el tribunal disciplinario —presidido por el juez Daniel Báez — actuó con prejuicio, tomando partido y restringiendo el derecho de defensa desde el primer día. De ese modo, toda la actuación judicial quedó “contaminada” por el incumplimiento de la garantía de imparcialidad, según se puede leer en la resolución.

Respecto a esta falta de imparcialidad, desde el primer momento, la defensa intentó apartar al juez Báez por sus manifestaciones públicas y su rol clave en la apertura de la investigación: no solo firmó la resolución que originó el sumario, sino que además calificó el caso como “excepcional” en medios y anticipó valoraciones negativas sobre la conducta de la jueza, incluso antes del juicio.

En consecuencia, la defensa denunció que esto configuraba prejuzgamiento y pidió su recusación, pero el tribunal desestimó el planteo sin analizar objetivamente los indicios aportados.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut recogió estos argumentos y fue más allá: resaltó que Báez dirigió el debate, limitó el número de testigos que la defensa podía presentar, intervino de manera sucesiva y acumulativa en roles que el ordenamiento jurídico declara incompatibles y terminó votando la destitución con opiniones periodísticas o de expresiones que podrían ser percibidas como irónicas o descalificadoras.

La sentencia ordena la nulidad absoluta de todo el proceso y la reinstalación inmediata de Mariel Suárez como jueza penal de Comodoro Rivadavia. El tribunal aclara que la decisión no implica descalificar las denuncias ni el dolor de las víctimas del caso original, pero advierte que ningún castigo puede sostenerse si se violan garantías fundamentales.

Suárez era jueza penal de Comodoro Rivadavia cuando a su tribunal llegó el caso de Cristian “Mai” Bustos , quien tenía una condena de 20 años de prisión por el homicidio de su hijastro de nueve meses, por el crimen de un policía y las heridas que sufrió otro durante un procedimiento en el que fueron a detenerlo. El tribunal lo encontró responsable del hecho y lo condenó a prisión perpetua con la disidencia de Suárez que entendió que debía recibir una pena de de ocho años.

Luego se conoció que tras la condena, Suárez visitó en distintas oportunidades a Bustos en su lugar de detención y en una filmación se los vio besándose . Fue tras la condena y la entonces jueza explicó que lo visitaba para hacer un trabajo académico. Se inició una causa por mal desempeño de sus funciones y en noviembre del año pasado la magistrada fue destituida. El Jurado de Enjuiciamiento, por mayoría, la encontró responsable de ausencia de imparcialidad, realizar trabajos con provecho personal, falsear la verdad retrasando actos de su función y conducta indecorosa.

“ La relación íntima entre un juez y un detenido puede dar lugar a conflictos de interés y prejuicios en los procedimientos legales relacionados con ese condenado, que socava también la imparcialidad y la integridad en el sistema judicial ”, sostuvo el Jurado.

En paralelo a ese proceso, Suárez se inscribió para el concurso 452 del Consejo de la Magistratura para cubrir dos cargos en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. El 7 de junio del año pasado la Comisión de Selección del Consejo hizo las entrevistas personales con los postulantes. Una de ellas, Suárez.

La entonces jueza, que ya estaba suspendida en el cargo de magistrada provincial a la espera del inicio del juicio político, se presentó en el Consejo y le preguntaron por el caso de Bustos y específicamente el por qué de esa relación cuando todavía tenía la causa. Suárez dijo que se contactó después de la condena y que entonces lo único que le quedaba por resolver era si acepta la apelación para que el fallo sea revisado por otro tribunal y que no tenía pendiente cuestiones de fondo.

“Las respuestas brindadas no resultaron plenamente satisfactorias para obtener certeza acerca de su conducta” , sostuvo la Comisión de Selección en un dictamen de principio de mes y al que accedió este medio. Allí los consejeros señalaron que “la idoneidad no refiere exclusivamente al dominio del área de conocimiento por parte de quien pretende ser magistrado de la nación -idóneo como adecuado y apropiado técnicamente para la función- sino y esencialmente, contempla el universo de valores y conductas esperables de quien va a desempeñar la magistratura. En este sentido son esperables un conjunto de conductas que no alteren su objetividad e imparcialidad y que además, se manifiesten como un ejemplo ante la sociedad”.

También resaltaron los alcances del Código Iberoamericano de Ética Judicial y recordaron que el reglamento de concursos establece que los aspirantes que incurrieren en conductas o actitudes contrarias a la buena fe o a la ética serán apartados por el plenario. Así, el tema llegó al pleno del Consejo que el miércoles pasado por unanimidad apartó a Suárez del concurso para el tribunal oral federal de Comodoro Rivadavia.

La resolución firmada establecía su exclusión “por carecer de la idoneidad requerida para el ejercicio de la Magistratura de la Nación” . Era el único concurso en el que participaba en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Fuente: Infobae