Rechazaron un pedido de Toviggino para apartar al juez que lo procesó por evasión

La Cámara en lo Penal Económico rechazó un pedido del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, para apartar al juez Diego Amarante de la causa en la que lo procesó junto al titular de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y otros dirigentes por la retención indebida de 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el camarista Roberto Hornos sostuvo que "por ninguna de las circunstancias invocadas por los planteos de recusación....se revela la existencia de elementos objetivos que permitan considerar acreditada una enemistad, una animosidad o una aversión del magistrado de la instancia anterior con relación a las partes recusantes, ni que autoricen a sospechar la pérdida de la imparcialidad que debe guiar a aquél".

La defensa de Toviggino sostuvo que Amarante había perdido la imparcialidad, era arbitrario y tenía una enemistad manifiesta contra el tesorero de la AFA. Para eso planteó dos argumentos.

Uno fue la publicación de la nota " El polémico juez Amarante le ofreció a ARCA que denuncie a AFA nuevamente para complicar a Tapia y Toviggino” en el sitio web Data Clave, vinculado a Toviggino.

El segundo fue una ampliación de denuncia de ARCA -que había presentado la que originó la causa- que comenzó a investigar el juez pero que la defensa entendió que era una maniobra de “forum shopping” -elegir un juzgado en especial- cuando debió intervenir otro magistrado por sorteo.

El juez Amarante procesó a fines de marzo a Tapia, Toviggino, al ex y al actual secretario general de la AFA, Víctor Blanco y Cristian Malaspina , respectivamente, y al gerente general de la entidad, Gustavo Lorenzo , por el delito de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social que la entidad no pagó en plazo por 19.300 millones de pesos.

"Pusieron en práctica un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios, con la consiguiente posibilidad de obtener cuantiosos beneficios financieros como consecuencia de ese incumplimiento", sostuvo el magistrado en su resolución. Tapia y Toviggino tiene además prohibición de salida del país. El presidente de la AFA obtuvo la autorización judicial para viajar al mundial de fútbol que comienza esta semana.

El procesamiento fue apelado y se espera la definición de la Cámara Penal Económico. La decisión será clave porque si el tribunal ratifica la acusación los dirigentes quedarán en condiciones de ser enviados a juicio oral.

La recusación de la defensa de Toviggino fue la segunda que presentó contra el juez Amarante. Ambas fueron rechazadas.

El camarista Hornos sostuvo sobre la nota periodística que la defensa presentó que es "carente de respaldo probatorio en las actuaciones, que no fue admitida por el juzgador , y no mediando otros elementos que otorguen corroboración a aquella información, la misma no puede resultar el sustento del apartamiento pretendido".

Sobre la ampliación de denuncia de ARCA, el juez señaló que "no resulta infrecuente" que se presenten nuevos hechos en una causa que ya se investiga "podrían guardar vinculación o presentar alguna conexión".

Para la Cámara la decisión de Amarante de tramitar la nueva denuncia "no permite evidenciar en el caso una enemistad, una animosidad o una aversión del magistrado interviniente con relación a las partes recusantes en la causa, ni tampoco demuestra una pérdida de la imparcialidad con la que se debe llevar adelante la magistratura, cualquiera sea la posición que pueda tenerse acerca de si la referida es la forma de proceder en los casos referidos".

Y le recordó a la defensa de Toviggino que si considera que la decisión del juez fue equivocada tiene "la posibilidad de efectuar los cuestionamientos que consideren oportunos, por las vías procesales pertinentes, sin que aquella situación otorgue sustento a planteos de recusación como los intentados en el caso".

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín