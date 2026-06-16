Reanudaron la búsqueda de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata: cómo sigue el operativo

La búsqueda de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata se reanudó con el amanecer de este martes. Los rescatistas realizan rastrillajes a contrarreloj para dar con el paradero de los cinco amigos que se embarcaron el pasado domingo y no regresaron.

El operativo cuenta con recorridas en gomones a cargo de los Bomberos Voluntarios, con dos corbetas de la Prefectura Naval Argentina y un avión . El radio de búsqueda fue delimitado por la zona en la que zarparon y las horas de búsqueda.

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, la embarcación salió durante la mañana del domingo desde la costanera de Hudson, con el objetivo de adentrarse en el Río de La Plata para pescar pejerreyes .

Los amigos estaban parando en un camping y las demás personas que estaban en el lugar, al notar que no regresaban, salieron a buscarlos. Con el correr de las horas, decidieron hacer la denuncia a las autoridades .

Los hombres estaban acostumbrados a realizar esta activad , no era la primera vez que la hacían. Uno de ellos, de 28 años, era el propietario del barco y el encargado de llevar el mando.

Según pudo saber eltrece , la embarcación en la que zarparon los pescadores cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias para salir a navegar . La mañana del domingo el río estaba tranquilo y así siguió durante el resto de la jornada, por lo que desconocen qué les pudo haber impedido el regreso a la costa.

Hasta el momento, los especialistas que llevan a cabo la búsqueda no encontraron ningún rastro que les permita esbozar una hipótesis o llegar a ellos. Los familiares pasaron toda la noche en la costa , en una carpa dispuesta por Defensa Civil.

El operativo continúa en medio de una gran incertidumbre por el paradero de los pescadores. Las próximas horas serán decisivas.

Fuente: TN