Real Madrid ofreció 150 millones de euros por Julián Alvarez y Atlético de Madrid rechazó la propuesta

Real Madrid comunicó esta tarde que realizó una oferta de 150 millones de dólares por el delantero argentino Julián Alvarez , que pertenece a Atlético de Madrid . El equipo blanco indicó a la vez que los rojiblancos rechazaron el ofrecimiento y se remitieron a la cláusula de rescisión, que ronda los 500 millones de euros.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador J ulián Álvarez ”, dice el comunicado del club blanco, donde Florentino Pérez acaba de ganar las elecciones.

El texto agrega: “Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”. La prensa española recuerda que Pérez había prometido un “futbolista galáctico” durante su campaña electoral. A la luz de los hechos, ese jugador era Julián Álvarez.

De todas maneras, el periodista inglés Ben Jacobs -especialista en Chelsea, de la Premier League- anticipó que la cláusula de Julián no es lineal. Y que depende del equipo comprador. Entran en juego cifras especiales para aquellos clubes que le garanticen la Champions League, por ejemplo. El delantero cordobés, formado en River, ya dio a entender a través de sus representantes que lo seduce un proyecto deportivo superador y hace unos días se mencionó al Barcelona como su posible destino.

El jueves pasado, y cuando estaba embarcado en plena campaña electoral con Enrique Riquelme, Florentino Pérez lanzó la promesa: “El martes [por hoy] haremos una oferta por un jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. Se la haremos a un gran club de la Champions; no es Haaland, no es [Michael] Olise, no es [Harry] Kane, no es [Jeremy] Doku... no juega en la Premier. Por lo menos, ofreceremos 150 millones de euros y es de nivel galáctico total”, describió el presidente de Real Madrid.

La prensa española especuló entonces con otros dos nombres: los portugueses Joao Neves y Vitinha, mediocampistas del PSG francés, bicampeón de la Champions League. Incluso insistieron con Olise, a pesar del anuncio de Florentino. En definitiva, era Julián.

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Entre líneas, el comunicado de Real Madrid entraña un mensaje para Barcelona, el otro gran pretendiente que tiene el delantero argentino. En Cataluña confiaban en seducir a Julián con el proyecto deportivo, un sueldo superior al que gana en Madrid y... una oferta de 100 millones de euros para el Atlético. Ante esta oferta de Real Madrid, los potenciales interesados ya saben que deben acercarse a la cláusula de los 500 millones de euros. Teléfono para los blaugranas, entonces: deberán aumentar su oferta si es que quieren quedarse campeón del mundo. Como sea, Florentino cumplió. Y Atlético de Madrid también gana: les dice a sus hinchas que sólo se desprenderán de Alvarez por la cifra estipulada en el contrato.

Este martes Real Madrid también hizo oficial la salida de Álvaro Arbeloa, el entrenador formado en sus divisiones menores -dirigió al Castilla, por ejemplo- que se hizo cargo del primer equipo después del despido de Xabi Alonso en la temporada pasada.

“El Real Madrid C. F. y Álvaro Arbeloa han llegado a un acuerdo para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, se lee en otro comunicado del club. Además, la institución agrega: “El Real Madrid se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club. El Real Madrid, que será siempre su casa, le desea a Álvaro Arbeloa y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”. Ahora, sólo falta el anuncio oficial para que el portugués José Mourinho regrese al estadio Santiago Bernabéu y se haga cargo del equipo.

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Fuente: La Nación