Quirno cruzó a Petro por cuestionar la política económica: “7 días para que sea historia”

El canciller argentino, Pablo Quirno , cuestionó al presidente de Colombia, Gustavo Petro , luego de que arremetiera contra el gobierno de Javier Milei . El mandatario criticó las políticas de la administración libertaria en términos de impuestos y el ministro le respondió en alusión a las elecciones presidenciales del próximo domingo, en las que los candidatos Abelardo de la Espriella -de derecha- e Iván Cepeda -del oficialismo- se enfrentarán en las urnas en la segunda vuelta.

Este domingo, el presidente colombiano citó un estudio compartido por el medio Telesur que asegura que, en la Argentina, los ciudadanos pobres pagan un 10% más de impuestos que los ricos y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) exigió una reforma fiscal ante la caída de la recaudación.

En este marco, Petro advirtió, sobre la recta final de las elecciones colombianas, que la situación descripta podría ocurrirle a su país. “ Esto es lo que pasará si usted cree la estupidez de prometer bajar impuestos ”, expresó en sus redes sociales.

Luego siguió: “Efectivamente le bajan impuestos, pero a los más ricos, y se los suben a la gente que trabaja. Miren lo que pasa en la Argentina: pagan más los trabajadores que los ricos”.

En ese sentido, Quirno le salió al cruce y se refirió a las elecciones del próximo domingo. “ 7 días para que sea historia. Nefasta, por cierto ”, escribió en cuenta de X.

Sin embargo, no se trata del primer cruce entre el funcionario y el presidente. A principios de 2026, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, líder del régimen chavista, Petro emitió un comunicado en el que, junto con Brasil, Chile, México, Uruguay y España, manifestó su preocupación por la intervención norteamericana. “Reiteramos que la situación de Venezuela debe resolverse exclusivamente por las vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional”, declaró.

Quirno, por su parte, retrucó Petro y arremetió: “La dictadura narcoterrorista en Venezuela llega a su fin y el pueblo venezolano expulsado de su país festeja en las calles de nuestras capitales. Es lo que realmente importa. Si tan solo el presidente de Colombia se diera cuenta de eso en vez de intentar hablar en nombre de una mayoría de población ficticia...”.

El 31 de mayo se llevaron adelante las elecciones presidenciales colombianas, en las que se enfrentaron Abelardo de la Espriella, candidato de la derecha, que sacó el 43,74% (10.361.499 sufragios), y el oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, que obtuvo el 40,90% (9.688.361). Ninguno de los postulantes consiguió la cantidad necesaria para ganar en primera vuelta -entre ambos hubo una diferencia menor a 700.000 votos- y deberán ir a una segunda, que se realizará el próximo domingo 21 de junio.

El actual mandatario, Petro, no pudo postularse a la reelección porque la Constitución Política de Colombia prohíbe explícitamente la permanencia o el regreso de un jefe de Estado al poder. Tras una reforma constitucional aprobada en 2015, el país eliminó de forma definitiva la reelección presidencial (artículo 197). De esta manera, se blinda el principio de alternancia democrática y limita el mandato ejecutivo a un único periodo de cuatro años sin excepciones.

Fuente: La Nación