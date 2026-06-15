Caso Loan: la Justicia prorrogó las prisiones preventivas de los ocho acusados antes del inicio del juicio

El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió prorrogar las prisiones preventivas de los ocho imputados en la causa que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña , el nene visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, localidad de 9 de Julio.

La medida se fundamentó en la persistencia de riesgos procesales y la inminencia del juicio oral y público, que comenzará este 16 de junio.

Los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco consideraron que continúan vigentes los peligros de que los acusados evadan la acción de la Justicia o intenten influir sobre testigos y pruebas si recuperan la libertad antes del debate .

La resolución destacó la complejidad de la investigación, la cantidad de imputados y el volumen de elementos reunidos en un expediente que, según los magistrados, reviste “extrema gravedad” por tratarse de la presunta sustracción de un menor de edad cuyo paradero continúa desconocido.

De acuerdo con lo resuelto, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez y Mónica del Carmen Millapi permanecerán detenidos por seis meses más a partir del 15 de junio . La misma extensión fue dispuesta para María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y el excomisario Walter Adrián Maciel —imputado como partícipe necesario del delito de sustracción de menor de diez años—, desde el 21 de junio.

Laudelina Peña , por su parte, cumplirá otros seis meses de prisión preventiva a partir del 5 de julio. En el caso de Nicolás Gabriel Soria , quien enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad, estafa, encubrimiento, suministro de estupefacientes y otros delitos, la prórroga será de tres meses desde el 15 de septiembre.

El Tribunal Oral Federal entendió que resulta indispensable garantizar la presencia de todos los acusados en las audiencias que se avecinan, en un proceso que generó profunda conmoción en Corrientes y en todo el país.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Justicia, el nene llegó aquel día a caballo junto a su papá a la casa de su abuela Catalina para participar de un almuerzo familiar. El encuentro comenzó entre las 12:30 y las 13:00.

La última vez que fue visto ocurrió a las 13:52, cuando caminaba junto a otros adultos y chicos hacia una zona de monte . Poco más de una hora después, a las 15:26, comenzaron los llamados para advertir que el nene no aparecía.

La hipótesis principal de los investigadores sostiene que Bernardino Antonio Benítez , Daniel “Fierrito” Ramírez , Mónica del Carmen Millapi y Laudelina Peña aprovecharon una distracción de los familiares para apartar al nene con la excusa de ir a buscar naranjas .

Según el expediente, Laudelina convenció a una prima de Loan para que volviera a la casa y el nene se quedó solo con los adultos. Para la fiscalía, fue en ese trayecto cuando ocurrió un hecho que derivó en su sustracción y posterior ocultamiento .

La Justicia sospecha que el nene fue retirado del lugar en la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava . Los perros rastreadores detectaron rastros del chico en el vehículo, una de las pruebas que sostienen esa línea investigativa.

Los investigadores también concluyeron que el entonces comisario Walter Maciel montó un falso escenario de búsqueda para desviar el foco de las pericias.

En estos dos años, la única evidencia física vinculada con la desaparición del nene fue uno de sus botines en un campo vecino. Si bien en distintos momentos se intentó atribuir el hallazgo a varias personas, la Justicia determinó que fue el propio Maciel quien lo colocó en el lugar .

Fuente: TN