Quini 6: resultados del sorteo de este domingo 21 de junio y números ganadores

Este domingo 18 de junio se realizó el sorteo 3384 del Quini 6 de la Lotería de Santa Fe. A continuación, conocé los números ganadores de cada modalidad, verificá tu cartón y descubrí cómo quedaron los principales pozos para el próximo sorteo.

El pozo de $2.468.722.057 quedó vacante, aunque hubo 52 ganadores con cinco aciertos , ganando cada uno $674.424 .

El pozo de $1.100.000.000 quedó vacante, aunque hubo 13 ganadores con cinco aciertos , ganando cada uno $2.697.696 .

El pozo de $3.009.575.228 quedó vacante.

Hubo 11 ganadores con cinco aciertos que se llevarán $28.595.709,82 cada uno.

07 - 08 - 09 - 12 - 16 - 19 - 24 - 26 - 27 - 28 - 31 - 32 - 33 - 36 - 42 - 45

El sorteo tuvo 1127 ganadores, que recibirán $177.462,29 cada uno.

El sorteo N°3385 se realizará el próximo miércoles 24 de junio a las 21.15 , con un pozo acumulado de $8.750.000.000 .

El apostador debe elegir seis números del 00 al 45 en una agencia oficial, participando con ellos en los sorteos Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.

Fuente: TN