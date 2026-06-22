Cuáles son hoy las 10 ciudades más frías de la Argentina

La llegada del invierno ya se siente en todo el país. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , hay al menos siete ciudades de la Argentina con temperaturas por debajo de los 0°C .

La ciudad más fría este lunes 22 de junio fue El Calafate (Santa Cruz) , con una temperatura de -4,4°C , sensación térmica de -8,3°C y humedad del 95%.

El segundo puesto lo ocupó Perito Moreno (Santa Cruz) , con -3,2°C y humedad del 98%. El podio lo completó Malargüe (Mendoza) , con una temperatura de -2,6°C , sensación térmica de -4,8°C y humedad del 76%.

El top diez de las temperaturas más bajas para este lunes quedó de la siguiente manera:

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por la mañana se espera una temperatura de 7°C . El cielo estará parcialmente nublado y habrá vientos del sur a velocidades de hasta 22 km/h.

Para la tarde, hay una probabilidad de precipitaciones de hasta 10% . El cielo estará mayormente nublado y los vientos soplarán desde el suroeste a velocidades de hasta 22 km/h. La máxima será de 13°C .

Por la noche, la temperatura descenderá a 9°C y el cielo seguirá mayormente nublado. Los vientos seguirán soplando desde el suroeste a velocidades de hasta 22 km/h.

Fuente: TN