Quién es Franco, el hombre en el que se centró la investigación en un principio por el caso de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega tuvo un giro decisivo que, según revelaron los abogados de la familia, demoró la identificación del verdadero sospechoso. Todo comenzó con un nombre: Franco .

Durante una conferencia de prensa encabezada por Gabriel Vega , padre de la adolescente asesinada, se reconstruyeron los primeros pasos de la búsqueda y se explicó por qué Claudio Barrelier no apareció desde el inicio en el radar de los investigadores.

“Cuando la madre de Agostina realiza la denuncia, apunta a Franco. No se tenía ni el apellido de este chico. Estábamos buscando un Franco y no sé cuántos hay en la ciudad. Fue la mamá quien lo denunció, fue todo lo que aportó”, explicó la abogada Fernanda Alaniz ante los medios.

Aunque no se aclaró por qué la madre de Agostina apuntó a Franco, se presume que existía algún tipo de vínculo y que él también conocía a la nena . Para ese entonces, los investigadores ya habían revisado las redes sociales de Agostina y hablado con sus amigas, pero la pista seguía centrada en este joven.

En paralelo, empezaba a aparecer otro nombre. Un remisero aportó un dato que resultaría clave al describir a Claudio Barrelier . Sin embargo, esa información no generó sospechas inmediatas.

Según explicaron los abogados, Barrelier surgió al principio como un supuesto intermediario entre Agostina y Franco. Incluso fue presentado ante los investigadores como un “ amigo íntimo de la familia ”, una referencia que contribuyó a alejar cualquier sospecha sobre él.

Incluso, aseguraron que no sabían que el ahora detenido había estado involucrado en un secuestro el año pasado. Según Alaniz, “de acuerdo a los diferentes datos que se fueron aportando en las ampliaciones indagatorias, estaba señalado como un buen hombre, un hombre de familia”.

El lunes 25, la causa seguía enfocada en Franco. Los investigadores lograron ubicarlo y verificar sus movimientos. Fue entonces cuando apareció el dato que cambió todo: el joven había permanecido detenido y había recuperado la libertad recién el domingo a las 2.30 de la madrugada.

La coartada era contundente. Franco quedaba fuera de escena.

Recién el martes, cuando ya habían encontrado el cuerpo de Agostina en un descampado, la madre amplió su testimonio y, con el dato clave del remisero y la coartada probada de Franco , la investigación finalmente apuntó a Claudio Barrelier , el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega.

Fuente: TN